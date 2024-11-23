長興前十月 每股賺1.84元

長興（1717）昨（22）日公告自結10月稅前盈餘1.54億元，較上月增加9.9%，每股稅前盈餘0.13元；累計今年前十個月稅前盈餘21.73億元，年增18.9%，每股稅前盈餘1.84元。

雖本季進入淡季，惟該公司預期第4季營收表現將可接近第3季水準。

長興表示，分析上月營運表現，雖然有中國十一長假工作天數減少的影響，該公司仍維持穩定的出貨量，10月營收35.27億元，僅較上月微減2.5%，並與去年同期相當；而因費用率下降，10月稅前盈餘1.54億元，較上月增加9.93％。

而就本季營運來看，傳統上，第4季將較第3季逐漸轉淡，公司致力維持大陸區出貨及市占率，並推動其他海外市場成長，加上精密機械設備年底前客戶驗收可望加速，預期第4季營收表現將可接近第3季水準。

另外，長興推動子公司長廣精機股票上市計畫，長廣精機已於11月5日向櫃買中心申請股票登錄興櫃及併送公開發行，預計11月底登錄興櫃，並計畫於2025年下半年申請上市。

長興表示，長廣精機的真空壓膜設備主要應用領域在ABF載板，在全球IC載板產業市占率達5%，設備壓合良率高達98.5%，遠超競爭對手，在AI等應用推動下，預期長廣精機將受惠ABF載板需求轉強。