名軒十案進擊 總銷355億元
名軒（1442）昨（22）日召開法說會，未來推案分布台北、桃園、新竹、苗栗及高雄等，共有十案，總銷達355億元，成未來推升營運成長新動能。
名軒今年前三季稅後純益達21.51億元，年增724％，每股稅後純益5.87元，獲利創下近11年新高。名軒指出，今年業績主要來自總銷200億的淡海造鎮案「名軒海樂地」持續交屋認列入帳，該案已售五成以上，其餘還有已經完銷、總銷28億元的「台中新站」，而總銷16億元的桃園小檜溪「國王之森」已經完銷並於今年第1季開始入帳，下半年持續交屋認列。
名軒表示，淡水百億大案「名軒海樂地」於去年底完工後陸續交屋，明年淡江大橋將完工，看好移居淡海熱潮持續，預計可順利去化，並且穩定帶動業績上攻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言