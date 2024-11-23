名軒十案進擊 總銷355億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

名軒（1442）昨（22）日召開法說會，未來推案分布台北、桃園、新竹、苗栗及高雄等，共有十案，總銷達355億元，成未來推升營運成長新動能。

名軒今年前三季稅後純益達21.51億元，年增724％，每股稅後純益5.87元，獲利創下近11年新高。名軒指出，今年業績主要來自總銷200億的淡海造鎮案「名軒海樂地」持續交屋認列入帳，該案已售五成以上，其餘還有已經完銷、總銷28億元的「台中新站」，而總銷16億元的桃園小檜溪「國王之森」已經完銷並於今年第1季開始入帳，下半年持續交屋認列。

名軒表示，淡水百億大案「名軒海樂地」於去年底完工後陸續交屋，明年淡江大橋將完工，看好移居淡海熱潮持續，預計可順利去化，並且穩定帶動業績上攻。

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