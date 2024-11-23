大銀雙引擎 催動成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

大銀微系統（4576）昨（22）日舉行法說，董事長卓秀瑜表示，2025年以半導體及PCB成長性最看好，主要來自先進製程的訂單，就地區來看則以中國大陸及台灣市場最有潛力，預估2025年業績會比2024年成長。

至於接單部分，目前微米與奈米級定位系統以半導體為主，能見度約三至六個月，高階長單已看到2025年年中以後；PCB製程及製造設備、精密運動及控制元件應用在智慧製造及工具機相關，整體能見度約1.5個月。

大銀受惠半導體及自動化等產業訂單持續升溫，第3季合併營收5.98億元，季增3%、年增18%，營收規模放大，毛利率33.1%，稅後純益2,400萬元，每股稅後純益0.2元，較去年同期0.14元成長，但較上季0.22元下滑。

累計前三季稅後純益0.28億元、年增536.3%，每股稅後純益0.23元，大幅優於去年同期0.04元。累計前十月合併營收為18.18億元，年增0.1%。

大銀第3季毛利率成長至33.1%，主要因為微米與奈米級定位系統第3季占比已來到48%，相較前兩季38%及43%明顯成長所帶動。尤其今年3月開始，半導體及驅動元件增加，帶動高毛利產品提升10%。

就地區來看，台灣占營收比重15%、亞洲65%、美洲3%、歐洲16%。其中，亞洲占比攀升主要為半導體需求增加，目前已接近2022年的水準。

展望未來，卓秀瑜指出，明年最看好中國大陸及台灣市場，估計成長趨勢不變，日、韓、美國及新加坡則相對持平。東南亞部分，規劃尋求與系統整合商合作，尤其鎖定越南及印度市場。歐洲則因工具機相關需求不明顯，成長力道較為受限。

卓秀瑜表示，中國大陸市場成長趨勢往上，主要來自三個產業的需求，包括半導體、缺工下工廠的製造設備，以及電子製造設備的逐漸復甦。台灣地區則看好高階製程及檢測、PCB等。

針對明年成長動能，卓秀瑜說，以半導體、自動化及電子製造包括PCB、面板、3C電子等產業最被看好，至於工具機復甦力道還不明顯。

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