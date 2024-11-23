國建看房市 中性偏樂觀

國建（2501）昨（22）日召開法說會，資深副總經理暨發言人林清樑指出，今年房地產變動太大，已無法用一個字來形容今年的狀況，不過拉長來看，近五年國建可用「驚濤駭浪中平穩航行」來形容。

此外，有別於其他建商，國建對明年房市看法為「中性偏樂觀」。

今年房市買氣受到銀行貸款風波、央行第七波選擇性信用管制，市場由熱轉冷，尤其是近期不少預售案場來客數驟減，部分建商開始保守看待後市。

林清樑指出，每間公司對市場的看法與策略都不同，但國建觀察到市場有其需求面，主要是家戶人口比逐年減少，去年家戶人口比為2.53人，今年下降到2.48人，由此可見，住宅的剛性需求依然存在，加上美國大選底定，預期可能再度刺激通膨上升，進而推升置產需求，所以對明年看法是「中性偏樂觀」。

推案方面，國建今年推案量約600億元，實際分回約350多億元，且上半年推出的七案幾乎都已經100％完銷，僅一個案剩下店面產品，明年則預計推出六案，推案量約260億元。

至於推案是否如進度？林清樑表示，由於房地產變動性太大，下月才會定案明年的營業計畫，不過大致來說，國建不會因為景氣差就不推案。

完工量上，國建今年預計有三案完工，完工量約92億元，明年預計有五案可完工入帳，合計分回總銷約159億元。此外，國建北、中、南均有推案儲備，儲備量約600多億元，營運動能無虞。

展望2025年，林清樑指出，央行第七波選擇性信用管制是相當強力的政策影響，但基本上我們認為，政府措施的定位是打炒房 ，無意打擊房市，從這個角度來看，確實有達到政策目的，投資客已經大幅減少，明年可以看到房市回歸基本面，朝向健康穩定的發展。

至於房價上，由於營建成本就在那，土地成本也難以降價，預估房價不會跌，若有降價，大概就是零星個案。