聯嘉墨國廠 加快建設

經濟日報／ 記者楊絡懸／台北報導
聯嘉總經理黃昉鈺 記者楊絡懸／攝影
聯嘉總經理黃昉鈺 記者楊絡懸／攝影

車用LED廠聯嘉（6288）昨（22）日舉行法說會，聯嘉打入Tier 1車燈供應鏈，以車燈光源模組在北美拿下市占率10%，今年以來每月營收皆比去年呈現雙位數成長，累計前十個月合併營收46.64億元，年增30%。

美國總統當選人川普未來可能提高關稅，聯嘉總經理黃昉鈺表示，聯嘉在美產線穩定，墨西哥廠正在整地中，目標在2025年7月完成廠房建設，並在半年間拿到車廠認證，進駐設備後，聯嘉將會把大部分產線移轉至墨西哥廠，預期2026年正式出貨，全力在2028年前將墨西哥廠打造為聯嘉集團最大營收與利潤的廠區。

「墨西哥廠鄰近六個全世界較領先的車廠，因此不會受到川普提高關稅政策影響。」黃昉鈺透露，目前已經拿下兩個大訂單，分別是6年及9年期，將在墨西哥廠進行生產。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

至於聯嘉台灣總部是否會受到川普關稅政策影響，黃昉鈺認為，尚未得知川普是否要對台灣徵收關稅，但聯嘉台灣總部是研發中心，以創新研發來服務客戶，生產則移轉至墨西哥廠，如此將能夠擁有更好的獲利分配。

此外，聯嘉也在非汽車事業展開多元化發展，新事業部門近期開始出貨標準4K顯示屏、弧形顯示屏等LED顯示器產品，進一步在台灣金融產業或歐美餐廳打開布局；台灣總部將增加AI事業部門，協助客戶建構分散式的邊緣運算中心。

聯嘉打入電動車大廠特斯拉（Tesla）車燈模組供應鏈，今年更開始提供特斯拉電動皮卡Cybertruck前車燈模組。

據前十個月資料，美洲市場營收占比74%，其中，車燈產品占比約87%，美國平均每9.5輛新車中，就有一輛車使用聯嘉的產品。

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