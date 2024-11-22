台泥法說會／董事長張安平扛40公斤水泥袋上台開場

台泥（1101）22日舉行今年第3季法說會，開場時先由一位穿著白色襯衫的先生扛著重達40公斤的水泥袋從舞台左側走出來，等到這位先生走到舞台右側講台旁才將水泥袋放下，台人眾人才看清楚，扛水泥袋的正是台泥董事長張安平本人。

張安平放下水泥袋後開始致詞時表示，他特別用比較戲劇化的進場，台泥感覺新鮮光亮，事實上一個水泥公司，是一袋一袋水泥所堆積出來的，不是現在所看到的，台灣經濟現在高科技等等一切的發展，也是一袋一袋水泥把基礎建設建造起來，才有今天的社會今天的經濟環境。

張安平說，今年是台泥轉型為民營企業的70周年，也是台泥轉型國際化的第一年，也是備極艱辛的一年。大陸水泥需求銳減，臺灣強烈地震重創東部，颱風侵襲等接踵而至。但是2024年，也是台泥轉型為國際化的第一年。台泥跨過了邊界，越過了海洋，走向國際，與全世界齊頭並進。七年前，寧靜革命已經開始，這一趟航行的旅程，從七年前就已經出發了。台泥的轉型與改變，從七年前就已經開始了。

從2017年，台泥就已經開始畫產業轉型的地圖。在環境保護日益急迫的今日，在傳統水泥備受檢討的今日，水泥，依然被這個世界所需要，依然在人類文明中無可被替代。現在仍在開會的COP29告訴我們世界二氧化碳繼續在快速增加當中，地球的溫度也在繼續增加。隨著氣候加速變遷，中東沙漠大水，亞馬遜河有史以來第一次乾旱。所以我們的減碳的步伐也須隨之加快。

張安平說，台泥將持續推進水泥廠技術改進、設備改造，並在非洲，歐洲投資開發低碳產品，以實踐台泥對世界的承諾，推動減碳。

低碳水泥，正是我們在風雨中前行所淬鍊出來的進化果實，一種更進步、更環保、更堅固、品質更好、更符合未來趨勢、也更被未來建設所需要而不可或缺的進化建材。台泥深入探索著這道通往未來世界趨勢的新湧泉，生產更進步的低碳水泥，包含超高性能水泥UHPC水泥儲能櫃，秉持著循環經濟的精神，打造出營建廢棄物再利用的透水混凝土。

此外，他也表示，AI誕生更加速了我們電力的需求，明年，台泥將加速全球能源布局，為全球能源轉型貢獻一己之力。作為同時肩負人文建設與自然環境責任的企業，台泥從傳統水泥業者，走向新能源產業的轉型，始終在積極回應社會各時期的需求。