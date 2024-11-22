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上海商銀拚股利穩定配發 遠銀研擬現金股票各半

中央社／ 台北22日電

遠銀今天召開法說會談及股利政策時表示，現金、股票各半是不錯的選項，會綜合考量殖利率、財務健全、資本適足率等，對股東有所交代。上海商銀在法說會指出，明年股利政策以穩定配發為目標；今年股利配發率約6成。

遠東國際商業銀行今天舉辦法說會，公布今年前10月合併稅後淨利新台幣38.33億元，每股稅後盈餘（EPS）0.9元。

會中媒體關切股利政策，遠銀表示，穩定配發是最基本的要求，策略上現金、股票各半「是一個不錯的選項」，會綜合考量殖利率、財務健全度、資本適足率等因素，對股東有所交代。

針對房貸議題，遠銀指出，遠銀房貸餘額落在2000億元左右，並非市場上的主要房貸銀行，但仍會配合主管機關政策，控管授信集中度，未來一年仍會依主管機關的信用管制政策，規劃房貸業務的成長策略。

上海商業儲蓄銀行今天也舉辦法說會，由總經理郭進一主持，公布今年前3季合併淨收益較去年同期成長2.6%，手續費淨收益成長20.9%，但因增加提存備抵呆帳，致前3季合併稅後淨利113.83億元，稅後淨利歸屬母公司業主105.51億元，稅後每股盈餘2.18元。

談及股利政策，上海商銀指出，明年股利發放需視今年營運情況而定，以穩定配發為目標，並由明年3月董事會建議提報股東會決議；今年股利配發率大約落在6成。

郭進一表示，今年的地緣政治風險、中國經濟復甦步調以及美國總統大選後走向等國際不確定因素，仍將持續影響全球經濟，而主要國家的貨幣政策動向以及債務積累也影響金融市場的穩定，後續將強化低耗資本的手收業務，提高綠色授信與投資，並提升使用資本效益。

上海商銀 法說會 股利

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