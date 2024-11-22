上海商銀法說會／估明年台股區間盤整 大陸經濟審慎以對
上海商銀（5876）22日舉辦法人說明會，對於明年中港地區營運展望，副總經理呂紹宇指出，大陸及香港不動產市場相對不活絡，但大陸已推出刺激政策，須觀察是否能提振消費帶動經濟回穩，目前較審慎以對。
今年前三季合併淨收益較上年同期成長2.6%，手續費淨收益成長20.9%，惟因增加提存備抵呆帳，致前三季合併稅後純益113.8億元，歸屬母公司業主105.5億元，稅後每股盈餘2.18元。此外，上海商銀個體9月底逾放比0.34%，較6月底明顯下降。業務發展強化「低耗資本的手收業務」，以「資產傳承」及「預留稅源」為主軸推展保險業務，前三季個體的保險佣金收入較上年同期成長131%。
法人關切提存備抵呆帳情形，呂紹宇表示，台行前三季淨提存20億元、去年同期則為27億元，2025年提存目標暫定18億元。至於香港子行提列備抵呆帳折合台幣約78億元。港行放款餘額820億元，逾放比2.56%，目前放款減少10%，希望明年回復成長。另，處分西環不動產利益到年底前尚可能認列1.5億港幣。
核心業務方面，他指出，今年放款成長目標為5%，坦言今年達標較難，明年目標相同；淨利差趨勢因美元降息略減，2024年淨手收成長率應可超過四成、2025目標設定在15%。
展望2025年全球市場，呂紹宇指出，除日本以外其他國家成長力道不足，台股方面預計偏向盤整，區間指數位置於22,000-24,500之間。台債方面由於通膨呈緩步回降，央行貨幣政策偏緊，估計資金成本維持高檔，短率可能向上，長期債券買盤有需求存在，造成長短利差縮窄，殖利率曲線走平。建議挑選高信評公司債優先。
外債部分，他強調，聯準會降息循環將有利於殖利率曲線前端利率下降，共和黨寬鬆政策對後端殖利率造成壓力，後續殖利率曲線出現陡化，故以5年期公債、公司債及金融債為主要配置標的，中長天期債券則時進行波段操作。
房貸業務上海商銀主要以自住型為主，目前《銀行法》第72-2限額比例維持27%以下，會盡量把房貸業務導引到個人投資周轉金非72-2規範比例限制範疇。
被問到未來海外布局，呂紹宇表示，現有香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡四分行，並於柬埔寨投資微型金融子公司AMK Microfinance Institution Plc.，在香港擁有子行上海商業銀行，未來持續評估於日本和澳洲設立海外分行可行性。此外，持股99.9%的柬埔寨AMK總放款約5.9億美元，前三季稅後純益232萬美元。
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