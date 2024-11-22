鳳凰旅遊攜手玉山銀行共創員工持股信託平台

鳳凰（5706）旅遊為台灣首家上市櫃旅行社，自2002年起便執行員工持股信託制度，由公司提供獎勵金，間接增加薪資福利，希望有助促進員工向心力、降低人員流動率、落實員工即股東、保障員工退休生活；另對公司也可達到股權安定、健全企業經營、促進勞資和諧等效益。

但受全球疫情影響，不得已暫時取消此措施；隨著疫後整體營運逐漸回歸正常軌道，公司也積極著手規劃恢復此重要制度。

經董事會通過，於11月即恢復持股委員會運作，除放寬加入門檻、提高提存及獎勵金基準；依職級提供NT2,000-NT6,000獎勵金等優化福利方案，更對恢復首次申請加入的同仁，提供NT30,000加碼獎勵金。

經綜合評估，本次將攜手玉山銀行，共創鳳凰旅遊員工持股平台。玉山金控已連續10年入選「道瓊永續指數」，且玉山銀行於今年榮獲「信託業務創新獎」，在員工持股信託業務具豐富經驗，為信託顧客打造便利查詢平台，藉由玉山銀行專業團隊規劃，協助鳳凰旅遊共同邁向企業永續。