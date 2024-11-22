聯嘉法說會／不受川普關稅影響！打入Tier 1供應鏈 再拿2大訂單

車用LED廠聯嘉（6288）22日舉行法說會，針對美國總統當選人川普（Donald Trump）未來可能提高關稅，聯嘉總經理黃昉鈺表示，目前看來不受影響，主要是因為聯嘉在美產線穩定，也打入Tier 1車燈供應鏈，加上墨西哥廠預計2025年7月完工，將打造營收及獲利最高的廠區。

聯嘉打入電動車大廠特斯拉（Tesla）車燈模組供應鏈，今年開始提供特斯拉電動皮卡Cybertruck前車燈模組，逐步推升北美市場市占率。根據聯嘉最新資料，美洲市場營收占比74%，其中，車燈產品占比約87%；累計今年前10個月美國平均每9.5輛新車中，就有一輛車使用聯嘉的產品。

黃昉鈺表示，聯嘉的美國密西根廠將導入自動化設備，持續布局歐美市占率，提升營收及獲利能力；墨西哥廠正在整地中，將在2025年7月完成廠房建設，未來進駐設備後，聯嘉將把大部分產線移轉至墨西哥廠，預期2026年正式出貨，期盼墨西哥廠在2028年前成為聯嘉集團最大營收與利潤的廠區。

「對墨西哥廠來說，鄰近6個全世界較領先的車廠，因此不會受到川普提高關稅政策影響。」黃昉鈺透露，目前已經拿下兩個大訂單，分別是6年及9年期，這些訂單將在墨西哥廠進行生產。

至於聯嘉台灣總部是否會受到川普政策影響，黃昉鈺認為，目前尚未得知川普是否要對台灣徵收關稅，但對聯嘉而言，台灣總部主要是研發中心，仍以創新研發來服務客戶，生產方面則移轉至墨西哥廠，如此將能擁有更好的獲利分配。

值得注意的是，聯嘉新事業部門的LED顯示器近期也開始出貨標準4K顯示屏、弧形顯示屏等產品，進一步在台灣金融產業及歐美餐廳打開新的布局；此外，台灣總部將增加AI事業部門，建構分散式的邊緣運算中心，預期下季法說會將公布更多新的成果。

聯嘉以台灣為基地，布局全球各大汽車品牌，成功打入Tier 1車燈供應鏈，以車燈光源模組在北美拿下市占率10%，推升整體業績規模。今年以來，聯嘉每月營收皆比去年呈現雙位數成長，累計前10個月合併營收46.64億元，年增30%；累計前三季每股純益0.37元，年成長363%。