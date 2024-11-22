台泥法說會／取得英國布里斯托港使用權 進軍歐洲低碳水泥市場

台泥（1101）22日舉辦第3季法說會，總經理程耀輝宣布，台泥歐洲子公司Cimpor已於今年11月取得英國布里斯托港的使用權，未來將打造為連接台泥葡萄牙與非洲低碳水泥產能與英國市場的重要樞紐。

台泥22日的法說會上，董事長張安平特別扛著40公斤的台泥卜特蘭石灰石水泥出場。他指出，台泥感覺新鮮光亮，事實上一個水泥公司，是一袋一袋水泥所堆積出來的，不是現在所看到的，台灣經濟現在高科技等等一切的發展，也是一袋一袋水泥把基礎建設建造起來，才有今天的社會今天的經濟環境。今年是台泥公營轉民營70周年，也是轉型國際化的第一年。

他指出，在傳統水泥備受檢討的今日，水泥依然被這個世界所需要，依然在人類文明中無可被替代；但台泥將持續推進水泥廠技術改進、設備改造，在非洲歐洲投資開發低碳產品，以實踐台泥對世界的承諾，推動減碳。

張安平也強調，AI誕生更加速了我們電力的需求，明年台泥將加速全球能源布局，為全球能源轉型貢獻一己之力。

程耀輝在法說會的簡報中，呈現了張安平口中2017年來台泥大航海的全球航道，以低碳建材、綠色能源與資源循環三大核心領域，橫跨5大洲、13個市場。

程耀輝也宣布，台泥歐洲子公司Cimpor已於今年11月取得英國布里斯托港的使用權，這座港口未來將打造為連接台泥葡萄牙與非洲充裕低碳水泥產能與英國市場的重要樞紐。意味著未來台泥將把低碳水泥的版圖拓展至歐洲更廣闊的市場。

程耀輝指出，台泥合併營收從2023年前三季的844億元躍升至2024年前三季的1090億元，成長29%，顯示台泥在拓展多元化成長的初步成果。其中，兩岸水泥的營收占比已降至40%，原定於2025年達成的「兩岸水泥營收占比低於50%」的目標，提前在2024年合併報表中實現。

他強調，雖然台灣仍是最大貢獻地區，占比已從去年的62%降至41%，而大陸與土耳其各占21%，歐洲的占比更顯著提升至16%。台泥持續透過多元化的營收結構，降低對單一市場、單一產業波動的依賴，為集團注入更多的彈性與韌性，同時穩固收入來源的穩定性。

此外，2024年前三季，台泥EBITDA較去年同期成長47%，從213億元增至313億元，若計入近期宣布的竹東土地出售案完成，已確定之EBITDA將進一步攀升至339億元。台泥自2018年起在土耳其、葡萄牙及非洲佈下的低碳水泥事業，帶來了可觀的獲利，未來榮景依然可期。

針對大陸的水泥事業，台泥從今年10月開始恢復單月淨獲利，微微復甦的情況應可延續至明年初，後續仍待觀察。綠色能源事業包括再生能源發電、全球充儲業務及電池業務自今年第3季起合計EBITDA已達盈虧平衡點。資產開發事業體雖僅占公司資產的4%，在未來數年將有機會持續貢獻獲利。

程耀輝指出，台泥總資產在2024年第3季達到5,865億元，是2017年2,726億的兩倍多，即使面對2022年COVID疫情及中國大陸房地產市場下行的挑戰，台泥仍成功將淨負債/EBITDA從高峰的3.9倍降至2.1倍，展現穩中求進的財務實力。

財務韌性也獲得國際信評機構的肯定，S&P Global和Fitch Ratings均授予台泥 BBB-投資等級的評級與穩定展望，展現對台泥財務管理的信心。未來，台泥將持續爭取更高評級，並在穩定的國際投資等級信評前提下，穩健優化資產並推進業務多元化。