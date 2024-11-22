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台灣虎航中籤率僅有0.2% 89萬人瘋搶1,790張

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣虎航（6757）將於29日轉板上市，掀起申購熱潮，於11月19日至21日辦理公開申購，11月25日公開抽籤，每股承銷價40元，公開申購股數1,790張，每人限申購1張，申購於昨(21)日下午正式截止，統計3天共有89萬2,580人參與申購，以昨(21)日收盤價72.1元計算，若順利抽中，潛在獲利價差約為新台幣3.21萬元，吸引股民瘋申購，中籤率僅有0.2%。

台灣虎航先前的競價拍賣過程也創佳績，競拍得標加權平均價62.38元，超額認購率達28.3倍，是競拍新制實施起至今，倍數最高的一檔，最高得標價73元，得標總金額超過4.46億元。

2024年前十月累積營收為139.39億元，年增35.7%，前三季EPS已達5.52元，也創下歷史新高。本週更率先同業發放2024年年中績效獎金予員工，不少員工也直接將獎金直接拿去認股。對此，法人表示，透過員工認股，讓員工不僅能分享公司的盈利，亦能實際參與公司的成長，朝企業永續經營目標邁進，間接激勵員工與公司一齊發展，有助於提升公司的整體表現。

台灣虎航 競拍

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