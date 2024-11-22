台灣虎航吸89.25萬人搶抽 估中籤率0.2%、抽中可賺3.5萬
台灣虎航-創（6757）預計11月29日掛牌上市，配合改列上市前公開承銷，統計公開申購作業吸引89萬2,580人參與，以承銷張數1,790張計算，中籤率僅0.2%；以22日盤中價格約75元計算，與承銷價有35元價差，若是抽中可望賺進3.5萬元。
台灣虎航競價拍賣張數為7,161張，競拍底價39.6元，15日開標，最低得標價格 61.8元，最高得標價格73元，得標加權平均價格62.38元，承銷價40元；公開申購期間為11月19~21日，11月25日抽籤，每人限定1張；根據證交所統計，台灣虎航3天共吸引89萬2,580人參與申購，凍結市場資金357億元。
台灣虎航是在台營運的低成本航空中市占率第一的航空公司，市占率23.5%，大幅領先第二名的10.8%；10月營收13.03億元，年增6.7%，為同期新高，累計今年前10月營收139.39億元，年增35.7%，創下歷史新高
台灣虎航受惠於疫後出國旅遊需求激增，推升營運表現亮眼，目前在東北亞市場占重要地位，航線網絡以日本為主，為應對日益增長的旅遊需求，台灣虎航積極拓展新航點，11月26日開航桃園-宮崎航線後，屆時日本將達20個航點、韓國4個航點，共計營運28個航點、41條航線，是目前飛航日、韓最多的國籍航空公司。
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