台新金（2887）外資狂賣、「新新併」下一步在哪？ 老牛：股價位階屬合理偏低

「新新併」已通過臨時股東會，不少夥伴都在問下一步在哪？

但是近期外資對這兩家金控動作頻繁。老牛這次就來幫大家深入解析，讓投資人更安心。

台新金賺贏去年

今年前三季金控股的成績亮眼，有7家賺贏去年，其中包括台新金和新光金！而台新金10月自結稅後純益達12.4億元，年增56%；前10月累計稅後純益179億元，年增38%，EPS為1.25元。其中銀行業務穩定，今年整體表現已超越去年。

預估明年可配發股利：法人「穩健」版

老牛利用法人券商提供的「穩健」數據來做估算，若預計今年獲利為174億元，扣除10%保留盈餘、及特別股股利後，並加上帳上未分配盈餘，預計可配發股利金額為224.6億元，除以合併後股數249.2億股，預計配發每股股利「0.9元」！

預估明年可配發股利：法人「樂觀」版

老牛利用法人券商提供的「樂觀」數據來做估算，若預計今年獲利可達191億元，扣除10%保留盈餘、及特別股股利後，並加上帳上未分配盈餘，預計可配發股利金額為240.1億元，除以合併後股數249.2億股，預計配發每股股利「0.96元」！

平均股利估價法

老牛在著作《股海老牛報緊名單》中教過大家，如何去計算金融股買進價位。我們就採穩健版股利作為計算基礎，計算出來近5年平均股利推算為0.99元，就可以算出便宜價16.5元、合理價19.8元；而目前股價為17.35元，位階為「合理偏低」。

夥伴也歡迎自己手動試算，法人「樂觀」版股利的位階哦！

台新金近期外資連續賣超？

股價一路往下跌，不少投資人很擔心。尤其是近1個月中外資累計賣出16萬張台新金，影響到短期股價走勢。台新金近期遭外資賣超，應為外資預期現金部位不足，明年股利會減少。但從今年獲利估算，明年股利應可維持不錯的配發金額！

新新併後成為第四大金控

台新金有處分彰銀未使用資金，新光金也完成138億現金增資。有足夠現金充實資本，財務狀況健全。並且台新與新光業務高度互補，合併後將躋身第四大金控，

總資產規模將達8.3兆元。老牛看好新新併後的長線經營績效！

逢低布局機會？

若你和老牛一樣是長期投資者，看好兩家金融股合併成為第四大金控，且加上銀行、人壽、證券，三大引擎穩定發揮，那即使是短線外資賣超，就不足為懼。反而是有低點便宜時，會考慮來進場買進！

大家一起猜看看，台新金可能會被外資賣到多便宜？

+16：16元以下 +15：15元好狠 +14：太便宜了

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