房市買氣觀望 興富發、潤隆暫停購地

央行管制下房市低迷，興富發集團昨（21）日指出，正面看待央行打炒房，稍微抑制市場是好事，現在買氣呈現觀望狀態，未來預售市場「必然降價」。另外，當今的市場氛圍轉變下，興富發亦決定暫停購置素地。

興富發（2542）、潤隆昨日同步召開法說會，同集團的兩家公司都決定暫緩購地。興富發副總兼發言人廖昭雄表示，由於工程進度延遲，原先預計今年五案完工變成四案，合計完工量295億元。不過，明年起將進入豐收期，完工量約達920億元，且多數個案已售九成以上，目前已售623億元。

至於銀行貸款問題，廖昭雄表示，近期到明年交屋的個案，已有相當比例完成對保，且公司是銀行的大客戶，都有提前因應準備，目前交屋作業沒有遇到太大的問題。

央行第七波房市信用管制讓市場明顯降溫，針對未來房市發展，廖昭雄認為，房市發展呈現「短空、中平、長期看好」局面。

房價方面，廖昭雄指出，現階段有購屋需求的自住客可以積極看房，房市處於降溫狀態，一定會有議價空間，市場價格一定會有調整，但調幅多少還不確定，但可以肯定，市場必然降價。

今年房市由熱轉冷，在購地策略上，興富發也有所調整。