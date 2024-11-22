華航：今明年營運高飛 樂觀客貨機派遣能量有望逆勢突圍

華航（2610）董事長謝世謙七年來首度親自主持法說會，對於明年營運，他一改往常的「審慎」而以「樂觀」看待；雖2025年「缺機潮」未解，但華航客、貨機的派遣能量有望逆勢突圍，期許今、明兩年營運都能持續高飛。

華航昨（21）日舉行法說會，謝世謙率經營團隊出席，之所以對未來一年感到樂觀，主要是客、貨都好，航空貨運市場價量齊揚，而交機速度不夠快，舊機還必須汰渙，因此明年艙位供需非常緊張，飛航後勤是決勝關鍵，華航在此領域有信心能勝出。

華航法說會重點

全球航太供應鏈出現大斷鏈之後，航空業交機延後變為常態，全球出現缺機潮，航空公司的機隊如果全依賴外修，營運不穩定性非常高，華航兩大策略雙管齊下，全面克服缺機潮的問題，明年航班派遣有望表現比同業好。

首先，華航已經訂的新機會陸續交機，因應交機延後，華航已將即將租用到期的飛機轉長租約，不影響現有的運能；其次，在全球大缺機年代，無法如期交機已視為常態，航機的維修能力就非常重要，華航有強大的發動機維修能力。

現在不只是缺機，還缺零組件、維修人員，過去發動機維修需要60-90天可以完成，現在最少要120天，如果沒有維修能量航空業者，就只能排隊等人家修，華航今年65歲，維修團隊能力強，有很強大的維修能量。

簡單的說，如果沒有足夠維修能量，飛機就無法順利飛上天，目前華航在A330和747發動機都有自修能量；另外，321neo本身發動機也有自建能量，透過普惠合作，可以掌握足夠維修能量。

謝世謙進一步分析，延續客貨並進的策略，透過滾動調整航班，妥善整合客貨運資源，迎來亮眼佳績。華航總經理高星潢也表示，憑藉強健的營運表現與獲利能力，華航成為台灣首家獲中華信評評等為「twA-」的航空公司，展望維持穩健成長動能。

華航今年前三季營業淨利133.5億元，稅後純益103.7億元，每股純益1.71 元，雙雙較去年同期成長近五成，前三季客貨運營業收入皆優於去年同期表現，年增近雙位數，尤其東北亞、東南亞增長最為顯著。