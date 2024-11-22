雷虎軍用無人機吸睛

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

無人機大廠雷虎科技（8033）昨（21）日召開法說，總經理蘇聖傑表示，雷虎科技稍早參加美國軍工展，接獲美國、歐洲及亞洲等國家相關廠商對軍用無人機的詢單，目前也陸續進行送樣驗測中，首批無人機數量超過數百台，預計最快明年中可以出貨。

稍早市場傳出，包括烏克蘭、甚至俄羅斯都計畫向外採購無人機，合計採購的數量達200萬台以上。蘇聖傑表示，外媒確實有相關的報導，但目前尚未接獲具體的訂單需求，不過，在美國軍工展中，確實有不少國外廠商對雷虎科技的無人機表達高度興趣。目前客戶需求的軍用無人機，螺旋槳寬度約在7吋至10吋之間，可以承載2.5至3公近的炸藥或炸彈，未來雷虎科技將在台中廠生產供貨。

另外，也有多家國外廠商對雷虎科技的無人船有興趣。蘇聖傑表示，隨著小型無人船和無人艦艇的發展，科技產品在未來多年內會以「數千」做單位進行生產，雷虎科技布局重點，則將聚焦在無人水面載具USV市場。

無人機 美國 雷虎科技

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