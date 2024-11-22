鈞興營收逐季向上

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（21）日召開法說，鈞興表示，第4季包括工具機、園林工具齒輪出貨將明顯增加，可望帶動第4季營運不但優於去年同期，更比第3季為佳，法人估，鈞興全年營收有機會創歷史新高。

鈞興說明，美國總統大選結束後，考量川普上任後可能加徵進口關稅，近日公司陸續接獲以美國市場為主的客戶要求，將原訂明年第1季出貨的訂單提前在今年11、12月及明年農曆年前出貨，有望帶動第4季營運較原先預期為優。

鈞興前三季獲利及前十月營收均報喜，目前在手訂單二至三個月。公司稍早在法說時曾預估，第4季營運會比第3季小幅衰退，仍勝過去年同期，全年營收挑戰2021年締造歷史新高，明年營收及獲利也持續追求成長。

營收 美國

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