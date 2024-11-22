中鋼構訂單看到明年底

中鋼構（2013）昨（21）日舉辦法說會，董事長陳瑞騰表示，目前在手訂單飽滿高達28萬公噸，出貨排程已經到明年第4季，正爭取2026年以後的訂單，將聚焦高毛利的大型開發案以及物流業、高科技廠房興建案。

中鋼構總經理黃源章指出，今年高科技廠房及冷鏈物流廠房仍有顯著需求，北、中、南區域型品牌商辦大樓陸續備標作業中，後續仍著手爭取相關業務及大型興建指標型個案。

黃源章表示，因應中央銀行對房地產祭出第七波信用管制，中鋼構主要目標轉向，重點瞄準爭取「高科技廠辦案件」、「A級商業辦公大樓」、「大型危老改建建築」等案件鋼構業務。

此外，近期因應ESG潮流，發展「新建材、新工法」，積極創造產品附加價值，同時運用集團綜效能力，培養與發展承攬統包工程業務能力及創造品牌價值。

黃源章說，中鋼構目前在手訂單量達28萬公噸，能見度到明年第4季，其中大樓建築的占比高達89%，現在爭取的業務都是朝2026年或2027年交期的案，預估未來科技產業將逐步釋出新建廠房訂單，中鋼構「 一直在爭取，很多案子都在談」。

另一方面，受到鋼鐵業不景氣與國際鋼價下滑影響，中鋼構的鋼鐵貿易相對低迷。

中鋼構今年前三季營業收入142.5億元，營業毛利7.6億元，稅後純益4億元，每股純益2元，業績穩定向上。到今年第3季中鋼構第期末總資產152億元，期末總負債98億元，期末歸屬於母公司業主權益53億元，股利政策主要以發放現金為主。

法人分析，國內鋼結構市場自2019年政府推動台商回台投資方案，及國內經濟景況好轉，增添企業擴廠和住商辦等建設意願，目前鋼結構需求延續過去三年的態勢仍處高檔，接單處於滿載的盛況。

由於全球高科技產業供應鏈對台灣廠商的需求持續增加，加上國內電商物流業不斷成長，相關企業在北部及南部皆有投資興建新廠計劃，成為市場新動能。

依目前規劃中新的大型都更案及商辦開發案進程觀察，鋼結構的需求能見度到2026年是合理方向。價格方面，預估鋼結構價格仍維持目前水準。