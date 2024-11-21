中華車將推四款新車

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

中華車（2204）昨（21）日表示，明年將推四款新車問市，將分別逐季發表，同時3.5噸智慧電動貨卡也將量產，為商用電動車市場注入新動能。

裕隆集團法說會進入第二天，包括中華車、裕日、裕融同步展開，說明第3季的表現與未來展望。中華車副總經理錢經武昨日在法上會上證實，MG HS車款自製率達兩成以上，正積極與協力體系合作擴大與深化在地開發生產，加速滿足政策要求的在地化比率。此舉等同宣告，MG重返市場的日子不遠了。

錢經武表示，中華車19日推出全新商用車款J SPACE，自11月8日開放預接單以來，至昨日接單已突破1,400張訂單，年底有望達3,500張的接單目標。J SPACE國產化比率在60%以上。

至於MG HS後續還需進行查核驗證，具體時程則視各項準備工作與審核而定，對於恢復生產之後，在地化過程將會影響成本，希望不要造成消費者很大負擔，如何反應還在研擬中。

裕融表示，未來台灣重點業務仍以中古車市場與企業金融，目前可見第4季的呆帳表現已較第3季好，明年呆帳將持續減少，但受自律公約規範，明年營業規模也會減少，因此與今年維持相當的局面。

在毛利率的部分，受資金成本影響，預期明年下半年利率降低後，可望獲得提升。

中華車

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