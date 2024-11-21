桂盟毛利率將維持42%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

金屬鏈條廠桂盟（5306）昨（21）日舉行法說會，桂盟指出，自行車市場景氣正在慢慢好轉中，預期明年的獲利將較今年略好。其中，中國大陸轉弱，歐洲市場回穩，消長間剛好互補，整體而言營收可望較今年成長。

桂盟第3季毛利率拉高，主要受惠於中國市場高階自行車新車需求大幅提升，尤其高階車款占比提升顯著，帶動平均單價上揚，有效優化整體產品組合。法人表示，因進入補修市場（AM）傳統淡季，單季營運表現可能較第3季略有下滑。

川普即將就職，桂盟因應客戶端的需求，大力強化在越南的擴產投資，規避中美貿易衝突的再起。

展望明年，桂盟表示，庫存水位相對健康，營收則持穩。法人指出，中國市場雖可能面臨新車銷量下滑，但產品結構可望持續往高階方向發展，桂盟2025年毛利率也將維持42%的水準。

另外，歐洲市場的逐漸恢復抵銷中國大陸內銷市場需求放緩，不過，大陸市場轉以高單價為主的產品，這部分需求則相對強勁。

桂盟

延伸閱讀

Audi A5L正式發表 專為中國市場打造的正統長軸轎車

越共總書記蘇林出訪大馬3天 盼雙邊關係提升至新階段

女騎單車行經破損水溝蓋摔傷 橋院判國賠21萬

拓凱接單熱絡 展望樂觀

相關新聞

興富發法說會／房市轉冷...宣布「暫時不買地」 可以肯定市場必然降價

央行打房發酵、銀行排隊貸款風暴下，近期預售市場買氣大降溫，興富發（2542）21日指出，正面看待央行打房，稍微抑制市場是...

合庫金法說會／買方觀望心態濃 保守看待未來六個月房市

合庫金（5880）21日舉行今年第3季法人說明會。展望未來房市景氣，合庫表示，由於資金成本上升銀行提高利率，加上央行第七...

華航：今明年營運高飛 樂觀客貨機派遣能量有望逆勢突圍

華航董事長謝世謙七年來首度親自主持法說會，對於明年營運，他一改往常的「審慎」而以「樂觀」看待；雖2025年「缺機潮」未解...

房市買氣觀望 興富發、潤隆暫停購地

央行管制下房市低迷，興富發集團昨（21）日指出，正面看待央行打炒房，稍微抑制市場是好事，現在買氣呈現觀望狀態，未來預售市...

雷虎軍用無人機吸睛

無人機大廠雷虎科技（8033）昨（21）日召開法說，總經理蘇聖傑表示，雷虎科技稍早參加美國軍工展，接獲美國、歐洲及亞洲等...

鈞興營收逐季向上

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（21）日召開法說，鈞興表示，第4季包括工具機、園林工具齒輪出貨將明顯增加，可望帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。