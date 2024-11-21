桂盟毛利率將維持42%

金屬鏈條廠桂盟（5306）昨（21）日舉行法說會，桂盟指出，自行車市場景氣正在慢慢好轉中，預期明年的獲利將較今年略好。其中，中國大陸轉弱，歐洲市場回穩，消長間剛好互補，整體而言營收可望較今年成長。

桂盟第3季毛利率拉高，主要受惠於中國市場高階自行車新車需求大幅提升，尤其高階車款占比提升顯著，帶動平均單價上揚，有效優化整體產品組合。法人表示，因進入補修市場（AM）傳統淡季，單季營運表現可能較第3季略有下滑。

川普即將就職，桂盟因應客戶端的需求，大力強化在越南的擴產投資，規避中美貿易衝突的再起。

展望明年，桂盟表示，庫存水位相對健康，營收則持穩。法人指出，中國市場雖可能面臨新車銷量下滑，但產品結構可望持續往高階方向發展，桂盟2025年毛利率也將維持42%的水準。

另外，歐洲市場的逐漸恢復抵銷中國大陸內銷市場需求放緩，不過，大陸市場轉以高單價為主的產品，這部分需求則相對強勁。