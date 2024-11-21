大亞法說報喜 訂單滿檔

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

大亞（1609）昨（21）日召開法說會，大亞指出，本業持續受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，至於綠能布局上，積極開發中大型企業廠房屋頂與地面型電廠，目標將超過500MW規模。

大亞指出，去年因處分保瑞、穎崴等持股，讓獲利成長幅度較大，比較基期墊高下，今年前三季才會呈現年減，不過單季仍繳出年增三成的好成績，主要是電線電纜事業表現依然不錯，加上國際銅價上漲，推升營運。

除了電線電纜外，近年大亞積極發展綠能產業，大亞指出，已完成台南學甲區71公頃土地面積的地目變更，建置太陽能發電76MW發電裝置容量，是台灣30公頃以上大型私人土地變更地目成功的首例，還有已打造集團關廟總公司廠房屋頂2.89MW電廠，與台糖公司合作屋頂建造萬坪太陽能設備6.94MW等。

截至今年11月，大亞指出，大亞綠能目前旗下已經有74座太陽能電廠、總共212MW裝置容量，未來將積極開發中大型企業廠房屋頂與地面型電廠，目標將超過500MW規模。儲能方面，目前有36MW，台中龍井儲能案場明年可望完成，長期以180ＭＷ為目標。

漆包線事業方面，大亞9月底決議停產恒亞電工，大亞指出，受到大陸景氣不佳影響，基於營運策略的考量與整體經營環境的變化，決定將位在中國大陸江蘇省昆山的恒亞電工停產，恒亞電工廠是否要出售尚在評估中。

此外，目前在大陸的漆包線事業僅剩下位在廣東省東莞市的恒亞電工，其餘位在越南以及國內的漆包線事業，暫時沒有變動的計畫。

亞電 太陽能電廠 綠能

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