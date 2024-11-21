中碳法說會／先進材料應用前景看好

中碳（1723）21日法說會，揭露先進碳材料應用的三大領域，分別是超級電容器，鋰電離子電容器以及先進鉛酸電池應用，未來前景看好。

中碳因應未來負極材料、石墨塊材及石墨電極棒需求快速成長，規劃擴建石墨化產能，今年達6,000公噸，2027年增長到1.2萬公噸、2030年達1.8萬公噸。目前屏南工業區新廠有兩條先導線，可年產90公噸碳材，應用在超級電容器以及先進鉛酸電池領，有效擴大利基。

中碳表示，超級電容具高效率充放電特性，循環壽命達20萬次以上，可應用在軌道車輛、風電、汽車領域、智慧電網等。

鋰離子電容器為鋰電池與超級電容的綜合體，特性介於二者之間，可應用在AI資料中心電力備援系統、軌道車輛等。

先進鉛酸電池應用，添加先進碳粉於鉛酸，電池負極之優點可增加導電性、延長壽命、高倍率放電，應用在車用起停電池、UPS不斷電系統等。