中鋼構法說會／在手訂單排到明年第4季 業績穩健向上
中鋼構（2013）21日舉辦法說會，董事長陳瑞騰表示，目前在手訂單飽滿，出貨排程已經到明年第4季，現在爭取的是2026年以後的訂單，將聚焦高毛利的大型開發案以及物流業、高科技廠房興建案，業績穩健成長。
中鋼構總經理黃源章指出，今年高科技廠房及冷鏈物流廠房仍有顯著需求，北、中、南區域型品牌商辦大樓陸續備標作業中，後續仍著手爭取相關業務及大型興建指標型個案。
黃源章表示，因應中央銀行對房地產祭出七波信用管制，中鋼構主要目標轉向，重點瞄準爭取「高科技廠辦案件」、「A級商業辦公大樓」、「大型危老改建建築」等案件鋼構業務。
此外，近期因應ESG潮流，發展「新建材、新工法」，積極創造產品附加價值，同時 運用集團綜效能力，培養與發展承攬統包工程業務能力及創造品牌價值。
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