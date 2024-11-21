聯準會延後降息效應 合庫SWAP獲利今年將破百億元

合庫金控今日由總經理蘇佐政主持第3季線上法說會，其中，合庫金的SWAP（換匯交易） 獲利前三季為92億元，年成長26億元，成長率約在3成左右，雖然10月已縮水，但合庫指出，在台美利差的加持下，估全年仍有突破100億元的水準。

合庫金截至9月底獲利162.25億元，較去年同期增加8.24%，其中合庫銀行獲利155.55億元，年增13.94%，其中手續費收益增加26.43億元，而金融商品投資及兌換獲利更增加42.86億元，貢獻尤高，SWAP更是居功闕偉。

合庫也揭露，財務投資獲利占比結構分析上，包括債券占26%，股票占21%，兌換損益為31%。

由於聯準會降息步調從今年初延至9月才降息，因此銀行業者今年SWAP仍賺飽飽，合庫更大賺逾百億。合庫也指出，明年由於聯準會不確定性，SWAP收益應會低於今年。

在台股投資方面，合庫銀指出，未來會在100億至400億之間操作，今年在配發股利收益之下，有28.6億元短期投資收入，長期投資3.3億元，因此，總體股利收入有32億。

對第4季股債投資策略，合庫也說明，美國大選結束之後，新總統川普的政策是否落實為主要影響，因此股市投資會機動調整，債市則由於涉及川普的關稅及移民政策將引起市場劇烈波動，因此，有二大策略，一是分批建部位，二是控管整體部位的存續期間，來兼顧收益及風險。

在海外獲利方面，目前美國與香港最佳。合庫分析，美國景氣熱絡，企業投資活動興盛，香港則因為存放成本低，很多存款低利資金挹注存放利差；而較弱的海外據點，則為大陸和柬埔寨，主要因為景氣下滑的連動性，和曝險額度管控的影響。

合庫也表示，川普上任之後的政策，包括拉高關稅、減少所得稅、驅逐非法移民、財政赤字，也會對外匯市場有影響，大家也嚴陣以待；而對美國聯準會降息步調，合庫在法說會上也分析，先前全球物價壓力已減緩，但川普政策可能使通膨壓力再起，因此，降息幅度會從9月預期的降息4碼（1碼是0.25個百分點）縮減。