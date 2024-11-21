日勝生法說會／2025年將有樂齡宅完工挹注 桃園再生水擴大供應

日勝生（2547）21日召開法說會，日勝生指出，未來集團重點聚焦於水資源再生、樂齡住宅發展、智慧綠建築與營運事業網絡推動，水資源事業將擴大再生水供應，建設事業的三芝日初不老莊園明年將完工，成為明年營運動能之一。

水資源再生事業方面，子公司寶鼎再生水加速建設桃園再生水BTO計畫，第一階段已順利通水，每日供應1.8萬CMD（M³/日）再生水，預計2025年將擴增至4萬CMD。此外，子公司日鼎水務的地下水回收系統已接管14.8萬戶，計劃於2026年完成三期擴廠，每日污水處理量達15萬CMD。

日勝生指出，公司透過導入AI智慧水務管理和管網生命周期預警系統，搭配厭氧消化系統與廢熱污泥乾燥技術，有效提升水源穩定性，預期降低第三期系統碳排放量6%。整體水資源循環系統建設總投資金額逾145億元，致力於桃園地區打造完整的水資源回收循環系統。

建設事業方面，日勝生指出，根據內政部統計，台灣65歲以上獨居者已達57.2萬宅，兩兩照顧（兩名65歲以上）18.4萬宅，顯示樂齡住宅市場需求日增。

日勝生旗下銀光計畫中的三芝日初不老莊園，1期520戶和2期132戶出售型樂齡住宅，除保留整棟營運中心外皆已銷售完畢，分別預計於2025年第1季和第4季取得使用執照。

另，因應政府青銀共居的在地養老政策，日勝生於日勝幸福站推出「樂林森活」樂齡友善住宅，串聯樂陶居──板橋樂林會館提供健康量測、社群聯誼會員服務，鄰近亞東醫院及明倫社福慈善基金會委託營運之日照中心進駐社區，結合社區雙鑽石綠建築設計，進一步推動在地化壯世代友善生活。

「日勝幸福站A6西區社區」並於11月獲得2024年新北市優良公寓大廈評選大型社區特優獎，獲評為「致力於打造融合環保永續、智能科技、樂齡關懷的宜居環境，並在綠建築、社區E化、銀髮族照護和防災安全等方面取得了顯著成果，整體表現優異，令人驚艷」認證肯定。

日勝生子公司泰誠新建故宮行政大樓與圖書館，得標金額4.9億元，預計於2024年第4季完工，並將取得綠建築與智慧建築認證。泰誠也主導建設「淡金安居」社會住宅計畫，得標金額33.39億元，將興建地上14層、地下3層，預計提供620戶社會住宅，其中5%設計為無障礙房型。建設期程為5.5年，目標取得綠建築、智慧建築及耐震設計標章，預計為新北市增添高標準社會住宅資源。

日勝生表示，子公司萬達通跨足資產管理與交通運輸業，2024年第3季獲利1.95億元。其TBS智慧票證APP會員數超過38萬人，累計售出158萬張電子票證，減少碳排放量3,103公斤。萬達通結合政府專案、地方觀光及跨界運輸，打造綠色運輸平台，實現數位與實體票務通路的整合發展。日勝生也參與交通部「企業員工通勤足跡數位盤查機制」，成為低碳交通示範先行之表率企業。