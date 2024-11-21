興富發法說會／房市轉冷...宣布「暫時不買地」 可以肯定市場必然降價

央行打房發酵、銀行排隊貸款風暴下，近期預售市場買氣大降溫，興富發（2542）21日指出，正面看待央行打房，稍微抑制市場是好事，現在買氣呈現觀望狀態，未來市場「降價必然」，另外，當今的市場氛圍轉變下，興富發亦決定暫停購置素地。

興富發21日召開法說會，興富發副總兼發言人廖昭雄表示，由於工程進度延遲，原先預計今年5案完工變成4案，合計完工量295億元。不過，明年起將進入豐收期，完工量約達920億元，且多數個案已售九成以上，目前已售623億元。

至於銀行貸款問題，廖昭雄表示，近期到明年交屋的個案，已有相當比例完成對保，且公司是銀行的大客戶，都有提前因應準備，目前交屋作業沒有遇到太大的問題。

央行第七波房市信用管制讓市場明顯降溫，針對未來房市發展，廖昭雄認為，房市稍微受到抑制是好事情，未來也有適當的空間發展，現階段的購屋族不是不買，只是在觀望居多，由於台灣產業發展、總體經濟仍穩健，加上房地產相對股市保值抗跌，整體而言，房市發展呈現「短空、中平、長期看好」局面。

房價方面，廖昭雄指出，現階段有購屋需求的自住客可以積極看房，房市處於降溫狀態，一定會有議價空間，市場價格一定會有調整，但調幅多少還不確定，但可以肯定，市場必然降價，不過關鍵在於產品定位，不好的產品，降價還是難賣。

今年房市由熱轉冷，在購地策略上，興富發也有所調整。廖昭雄指出，今年上半年集團買了不少土地，目前庫存土地量已達千億元，動能無虞，但由於現階段環境氛圍轉變、政策不明朗，且土地價格居高不下，加上貸款只能取得4+1成，資金成本過大，不符合效益，公司量能充足，也沒有購地需求，決定暫停購置素地，僅會考慮都更、危老案。