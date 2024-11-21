裕融法說會／土建融案件資產餘額僅佔3% 平均利率不到6%

裕融公司（9941）21日法說會，裕融公司表示，未來台灣重點業務仍以中古車市場與企業金融，中古車融資與台灣企業金融仍有很好的發展空間，公司將會繼續著力。光電與太陽能暫時相當辛苦，光電未來售電業務樂觀，儲能要看政府政策，看政府的調整，預期都應有不錯的發展。

裕融指出，今年以來，租賃業面臨諸多挑戰，包括自律公約的規範、台灣資金成本上升，以及大陸政經環境日益嚴峻等問題。

裕融企業秉持穩健經營的原則，除了持續改善資產品質外，更進一步優化產品結構。藉由提升經營效率和深化多元布局等策略，我們希望能夠有效減緩外部環境帶來的衝擊。

截至2024年第3季，合併資產達2,944億元，同比微幅下降1.5%；合併累計營收達314億元，同比增長2.0%。

在消費金融事業方面，裕融自去年以來加強了對資產品質的管控，並且取得了預期的成效，呆帳實際損失金額逐季下降。隨著租賃公會自律公約的實施，營運進一步調整後，將有助於租賃產業的健康發展，並使中長期的發展更加穩固。

在企業金融事業方面，在台灣市場持續維持成長動能，延滯率及新增呆帳控制良好；而在東南亞市場，菲律賓通過業務轉型，專注於醫療事業發展，資產品質保持良好，獲利穩健；馬來西亞方面，今年5月正式開幕的分公司已穩步推進業務，團隊建設逐漸成熟。能源部分已完成光電、儲能各100MW案場建置的里程碑，也將進一步擴大售電業務。

此外，近期社會輿論關注融資租賃業放款給建商的問題，並認為這可能會成為不動產信用管制政策的破口。

裕融強調，裕融及其子公司在進行企金業務放款時，始終以多元分散及合法合規為最重要的原則：

1. 企金業務主要支持中小企業的經營發展，並充分考量風險管控。注重客戶產業的多元與分散，涵蓋商用車輛、重型機具、醫療設備、零售批發等領域，其中土建融案件的資產餘額僅占台灣總資產餘額的3%，平均利率不到6%。

2. 公司辦理的各項融資租賃業務，均以合法合規為首要條件，不僅承作利率符合民法規範，並且嚴格遵守央行信用管制和主管機關關於不動產授信的相關規定，同時恪守租賃公會的自律規範。當然，公司積極關注監管政策動態，並會根據政策變化及時作出調整。同時將持續落實自律規範，並善盡企業社會責任。