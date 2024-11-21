快訊

霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制1周5天進辦公室

「警界教科書」高雄警官罹癌退休僅5個月辭世 高雄氣爆冒險犯難獲模範

裕融法說會／土建融案件資產餘額僅佔3% 平均利率不到6%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕融公司（9941）21日法說會，裕融公司表示，未來台灣重點業務仍以中古車市場與企業金融，中古車融資與台灣企業金融仍有很好的發展空間，公司將會繼續著力。光電與太陽能暫時相當辛苦，光電未來售電業務樂觀，儲能要看政府政策，看政府的調整，預期都應有不錯的發展。

裕融指出，今年以來，租賃業面臨諸多挑戰，包括自律公約的規範、台灣資金成本上升，以及大陸政經環境日益嚴峻等問題。

裕融企業秉持穩健經營的原則，除了持續改善資產品質外，更進一步優化產品結構。藉由提升經營效率和深化多元布局等策略，我們希望能夠有效減緩外部環境帶來的衝擊。

截至2024年第3季，合併資產達2,944億元，同比微幅下降1.5%；合併累計營收達314億元，同比增長2.0%。

在消費金融事業方面，裕融自去年以來加強了對資產品質的管控，並且取得了預期的成效，呆帳實際損失金額逐季下降。隨著租賃公會自律公約的實施，營運進一步調整後，將有助於租賃產業的健康發展，並使中長期的發展更加穩固。

在企業金融事業方面，在台灣市場持續維持成長動能，延滯率及新增呆帳控制良好；而在東南亞市場，菲律賓通過業務轉型，專注於醫療事業發展，資產品質保持良好，獲利穩健；馬來西亞方面，今年5月正式開幕的分公司已穩步推進業務，團隊建設逐漸成熟。能源部分已完成光電、儲能各100MW案場建置的里程碑，也將進一步擴大售電業務。

此外，近期社會輿論關注融資租賃業放款給建商的問題，並認為這可能會成為不動產信用管制政策的破口。

裕融強調，裕融及其子公司在進行企金業務放款時，始終以多元分散及合法合規為最重要的原則：

1. 企金業務主要支持中小企業的經營發展，並充分考量風險管控。注重客戶產業的多元與分散，涵蓋商用車輛、重型機具、醫療設備、零售批發等領域，其中土建融案件的資產餘額僅占台灣總資產餘額的3%，平均利率不到6%。

2. 公司辦理的各項融資租賃業務，均以合法合規為首要條件，不僅承作利率符合民法規範，並且嚴格遵守央行信用管制和主管機關關於不動產授信的相關規定，同時恪守租賃公會的自律規範。當然，公司積極關注監管政策動態，並會根據政策變化及時作出調整。同時將持續落實自律規範，並善盡企業社會責任。

中古車 光電

延伸閱讀

明年度研發役員額2600人 明年1月15日受理報名

前進2024 COP29／氣候變遷指標 我居全球倒數第8名

光電自救會批升壓站程序違法請監院調查失職 雲林縣府回應捍衛清譽

光電未經合法許可提前施工？劉建國：發電事業設置應循嚴格審查程序

相關新聞

合庫金法說會／總資產突破五兆關卡 股利政策考量這幾點

合庫金控（5880）21日舉行2024年第3季法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持。公布第3季營運績效，合併稅後淨利為16...

華航法說會／董座謝世謙曝2025年兩大策略 有信心在缺機潮競爭中勝出

華航（2610）21日舉行法說，董事長謝世謙及總經理高星潢親自出席，2024年力拚營收、獲利創新高；展望2025年全球航...

合庫金法說會／買方觀望心態濃 保守看待未來六個月房市

合庫金（5880）21日舉行今年第3季法人說明會。展望未來房市景氣，合庫表示，由於資金成本上升銀行提高利率，加上央行第七...

機器人、AI液冷快接頭都有了 這檔汽車股衝上漲停板

汽車零組件宇隆（2233）20日舉辦法說會，總經理蔡銘東指出，已切入AI伺服器供應鏈，明年快接頭訂單有望開始大量供應，加...

中華車爆出九年來新天量 盤中大漲逾5%

中華車（2204）21日股價續強，盤中大漲逾5%，並爆出超過4萬張大量，為2015年11月30日以來的最大成交量。中華車...

中信金（2891）明年股利有機會2元？ 達人：4-5%殖利率推算股價落在40-50元之間

19號中信金召開法說會，會議中總經理表示明年股利「有機會」上看2元，不過還要看董事們最後的決定，對照今天的凌厲漲勢，不難理解好的對外發言是對股價有不小的影響！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。