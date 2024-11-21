營建股走強 皇翔大漲逾8%、創下十年新高

台股21日在外資的賣壓摜壓下，終場仍下跌逾百點，收在22,555.66點，短短兩天再次回測季線，不過營建類股在經歷3個多月的下跌整理後，21日轉強上漲，上市類股指數漲幅達1.8%。其中櫻花建（2539）漲停亮燈，皇翔（2545）、鄉林（5531）大漲逾8%，而皇翔更創下十年新高。

儘管央行打房、銀行貸款風波讓預售屋買氣冷到谷底，不過整體議價率仍連續8個月都在一成以內，市場對於降價期望落空，除新北市與桃園市的議價空間逐步拉大，回歸在地認知水位，新竹縣市的蛋白區價格則恐因偏離行情遭下修。

皇翔漲勢強勁，股價一度大漲至77元，收76.6元，漲幅逾8%，創下十年新高。18日永和大陳單元4公辦都更案舉行簽約典禮，「永和大陳」都更案被劃分為七單元，其中單元3、4由皇翔建設拿下。

皇翔總經理廖宇祥表示，單元3基地面積近4,000坪，預計明年第1季動工，採邊建邊售，預計2029年完工；單元4基地面積約3,817.23坪，由於作業流程需要時間，最快一年後動工，預計2032年完工。

皇翔建設近年積極參與公辦都更、捷運聯開案等，對於央行第七波房市信用管制的影響，廖宇祥表示，公司未來的購地策略、推案計畫都不會變，2025年推案會照著時程走，目前沒有延後計畫，畢竟上市公司每年還是需要穩定推案，另外，也會積極參與政府公部門的公辦都更案以及購置土地。

皇翔建設副總游玉華指出，目前市場仍有剛性需求，只是政策讓購屋族觀望心態變濃厚，市場需要一段時間適應，皇翔手中六個都更案及非都更建案，都會按照時程規劃進行。