合庫金法說會／買方觀望心態濃 保守看待未來六個月房市

合庫金（5880）21日舉行今年第3季法人說明會。展望未來房市景氣，合庫表示，由於資金成本上升銀行提高利率，加上央行第七波房市管制，買方因貸款受限且期待價格修正心態，不論成屋或預售屋市場交易皆萎縮，觀望氣氛重，故保守看待未來六個月房市景氣。

合庫個金主管表示，截至10月底房貸餘額為7,600億元，較去年同期成長18%、預估全年成長率相當，至於全年總放款約9.5%以上成長。

個金主管說明，9月成屋市場不動產仲介業者買賣成交數較8月減少14%-26%之間，預售屋交易量年減22%，由於資金成本上升銀行提高利率，加上央行第七波房市管制，買方因貸款受限且期待價格修正心態，不論成屋或預售屋市場交易皆萎縮，觀望氣氛較重，故保守看待未來六個月房市景氣。

對於當前房貸利率水準，個金主管指出，目前首購利率為2.478%起，第二屋為3.268%起。央行自2020年管控以來逐漸加強管控強度，主要影響投資客及非首購民眾，其實不影響首購族實體需求，合庫房貸客戶以首購為主，今年1-9月首購撥貸比重占79%，因此管控措施對房貸業務影響有限。

土建融方面，合庫主管表示，央行對建商購地貸款成數及土地動工期限無放寬，觀察一般建築案件趨於保守，但建商也積極轉向開發都更危老，合庫將秉持慎選優良建商及都更危老案件承作。