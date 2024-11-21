合庫金法說會／總資產突破五兆關卡 股利政策考量這幾點

合庫金控（5880）21日舉行2024年第3季法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持。公布第3季營運績效，合併稅後淨利為162.25億元，較去年同期增加8.24%，總資產為5兆517億元，較去年同期成長8.50%。每股盈餘1.04元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.55%及0.44%。

合庫表示，自疫情以來，全球對抗通膨已見成效，另美國經濟穩健成長，新興市場和發展中經濟體的成長前景穩定，國際貨幣基金（IMF）預期2024年及2025年全球經濟成長率皆為3.2%，保持穩健，惟仍須留意地緣政治及氣候風險等因素影響。

另中華經濟研究院上修今年台灣經濟成長率至3.96%，主因人工智慧（AI）相關商品需求續強，帶動出口擴張，民間投資亦因庫存去化改善等因素，促使投資意願回升，另就業市場穩定及股市財富效果挹注，使民間消費動能延續。

集團獲利主體仍來自核心子公司合庫銀行，稅後淨利為155.55億元，年成長逾1成，全行總放款餘額及總存款餘額分別較去年同期成長9.19%及7.16%，存放比76.15%，逾放比率0.17%及備抵呆帳覆蓋率678.06%，資產品質穩健，第一類資本比率及資本適足率達12.93%及14.99%，符合金管會訂定D-SIBs 2024年底內部管理資本要求之標準。

針對明年股利發放政策，合庫主管表示，係依持續擴充規模模與增加獲利能力，在兼顧相關法規下就可分配盈餘提撥30%至100%分配股東股利，其中現金股利不低於10%，其餘為股票股利。股利發放將持續考量當年度獲利狀況、健全經營政策並兼顧股東權益。

業務推展方面，合庫銀行授信業務動能續揚，辦理六大戰略產業放款截至9月底放款餘額近8,000億元，排名第2名，另辦理中小企業放款截至9月底放款餘額逾8,400億元，位居第2。

此外，子公司合庫銀行響應國際倡議，積極協助企業低碳轉型，亦致力提升信託服務品質，於2024卓越銀行評比中獲頒「最佳ESG獎」及「最佳多元信託獎」雙獎項。同時賡續推出各式信託商品，發展創新信託服務，再度榮獲第3期信託業推動信託2.0計畫評鑑四大獎肯定。

另素有「金融界奧斯卡獎」美譽之「台灣傑出金融業務菁業獎」成績揭曉，合庫銀行於各方激烈角逐下，勇奪特優及優等肯定，更為本屆唯一獲特優殊榮之公股銀行。

合庫金控集團齊力推動永續發展，囊括台灣永續能源研究基金會──「台灣永續行動獎」五大獎項，表現卓越。合庫金控自集團角度出發，訂定整體永續發展策略，使子公司充分掌握相關風險與契機，以「自身營運減碳成效」、「推廣提倡性別平等」及「舉辦弱勢機構公益活動」獲得1金2銀；子公司合庫人壽及合庫銀行則分別以「長照喘息照護」及「都市更新轉型」專案榮獲1金1銀。

合庫金控落實永續理念至日常營運，將其列為首要營業政策，其中子公司合庫銀行領先各公股同業，為首家完成ESG三大面向債券發行目標之公股行庫，另配合政府2050年淨零目標訂有「永續連結貸款專案」，更與全球最大商業數據庫公司美商鄧白氏公司Dun&Bradstreet合作，成為台灣第一家完成5,000戶中小企業議合減碳之金融機構。