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華航法說會／董座謝世謙曝2025年兩大策略 有信心在缺機潮競爭中勝出

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航21日舉行法說，董事長謝世謙(右二)及總經理高星潢(左二)親自出席，2025年華航兩大策略雙管齊下，客、貨機的派遣能量大，有信心在全球缺機潮競賽中勝出，2025年的營運展望依舊樂觀。黃淑惠攝
華航21日舉行法說，董事長謝世謙(右二)及總經理高星潢(左二)親自出席，2025年華航兩大策略雙管齊下，客、貨機的派遣能量大，有信心在全球缺機潮競賽中勝出，2025年的營運展望依舊樂觀。黃淑惠攝

華航（2610）21日舉行法說，董事長謝世謙及總經理高星潢親自出席，2024年力拚營收、獲利創新高；展望2025年全球航空業受「缺機潮」之苦，可能要到2028年缺機的問題才會改善；華航兩大策略雙管齊下，客、貨機的派遣能量大，有信心在全球缺機潮競賽中勝出，2025年的營運展望依舊樂觀。

華航對於2025年的營運展望很有信心，全球航太供應鏈出現斷鏈之後，航空業交機延後變為常態，全球出現缺機潮，機隊如果全依賴外修，營運的不穩定性非常高，華航兩大策略雙管齊下，全面克服缺機潮的問題，明年航班派遣有望表現比同業好。

首先華航已經訂的新機會陸續交機，因應交機延後，華航已經將即將租用到期的飛機往長租約，不影響現有的運能；其次，在全球大缺機年代，無法如期交機已視為常態，航機的維修能力就非常重要，華航有強大的發動機維修能力。

現在不只是缺機，還缺零組件、維修人員，過去發動機維修需要60-90天可以完成，現在最少要120天，沒有維修能量的航空業者，就只能排隊等人家修，華航今年65歲，維修團隊能力強，有很強大的維修能量。

簡單地說，如果沒有足夠維修能量，飛機就無法順利飛上天，目前華航在A330和747發動機都有自修能量；另外，321neo本身發動機也有自建能量，透過普惠合作，可以掌握足夠維修能量。

謝世謙進一步分析，延續客貨並進的策略，透過滾動調整航班，妥善整合客貨運資源，迎來亮眼佳績。華航經理高星潢也表示，憑藉強健的營運表現與獲利能力，華航成為台灣首家獲中華信評評等為「twA-」的航空公司，展望維持穩健成長動能。

華航今年前三季合併營收1,509.3億元，營業淨利133.5億元，稅後純益103.7億元，每股稅後盈餘（EPS）1.71 元，雙雙較去年同期成長近5成。前三季客貨運營業收入皆優於去年同期表現，年增近雙位數，尤其東北亞、東南亞增長最為顯著。

因應運能需求並活化機隊，華航陸續引進25架A321neo客機，明年將達19架，預計2026 年全數到位；明年起將陸續迎接全新787機隊，包含18架787-9及6架787-10，整體共24架，未來擔綱區域及中長程主力機隊；15架A350 客機也將於2027年啟動客艙升級案，優化航機設備及服務品質。面臨供應鏈影響新機交付，透過延租既有的 A330、738航機補充運能，穩健航網及強化布局。貨機則持續引進具節油高效能的777F貨機，預計明年10架全數交機，並加速汰除747F貨機，調整至8架營運，同步整合客機腹艙運能，提升貨運營運效益。

航空業 華航

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