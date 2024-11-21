機器人、AI液冷快接頭都有了 這檔汽車股衝上漲停板
汽車零組件宇隆（2233）20日舉辦法說會，總經理蔡銘東指出，已切入AI伺服器供應鏈，明年快接頭訂單有望開始大量供應，加上積極布局人形機器人關鍵零件-諧波式減速機，兩利多帶動股價大漲，盤中攻至漲停板179元，逼近歷史新高180元。
蔡銘東表示，明年宇隆AI伺服器快接頭客戶需求可望攀升，2025年貢獻將放大；另外，宇隆生產自有品牌TUF ONE行星減速器將切入人形機器人關鍵零件諧波式減速機，在全球關注的兩大產業上持續取得商機。
宇隆前三季合併營收達27.69億元，年增率12%，前三季稅後純益為5.18億元，年增率33%，每股盈餘達8.6元，創下歷史新高。第3季毛利率為37.86%，較去年同期增加1.53個百分點，營益率19.61%，年減1.22個百分點，稅後純益1.87億元，年增兩成。
產品銷售分布方面，今年前三季汽車產品占比70％，自行車及其他產品占比14％，工業應用類產品占比6％，醫療類產品占比9％。
宇隆氫燃料電池應用零件已在大陸供貨，並與歐洲客戶開發氫燃料電池零組件，產能逐步開出中。
宇隆為全球知名汽車一階精密金屬零件供應商，也供應自行車、醫療器械等，下游應用涵蓋汽車零件業、醫療器材、光電產業，加工產品包括汽車引擎系統、醫療注射器、航太及工業通信應用之連接器。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言