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機器人、AI液冷快接頭都有了 這檔汽車股衝上漲停板

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

汽車零組件宇隆（2233）20日舉辦法說會，總經理蔡銘東指出，已切入AI伺服器供應鏈，明年快接頭訂單有望開始大量供應，加上積極布局人形機器人關鍵零件-諧波式減速機，兩利多帶動股價大漲，盤中攻至漲停板179元，逼近歷史新高180元。

蔡銘東表示，明年宇隆AI伺服器快接頭客戶需求可望攀升，2025年貢獻將放大；另外，宇隆生產自有品牌TUF ONE行星減速器將切入人形機器人關鍵零件諧波式減速機，在全球關注的兩大產業上持續取得商機。

宇隆前三季合併營收達27.69億元，年增率12%，前三季稅後純益為5.18億元，年增率33%，每股盈餘達8.6元，創下歷史新高。第3季毛利率為37.86%，較去年同期增加1.53個百分點，營益率19.61%，年減1.22個百分點，稅後純益1.87億元，年增兩成。

產品銷售分布方面，今年前三季汽車產品占比70％，自行車及其他產品占比14％，工業應用類產品占比6％，醫療類產品占比9％。

宇隆氫燃料電池應用零件已在大陸供貨，並與歐洲客戶開發氫燃料電池零組件，產能逐步開出中。

宇隆為全球知名汽車一階精密金屬零件供應商，也供應自行車、醫療器械等，下游應用涵蓋汽車零件業、醫療器材、光電產業，加工產品包括汽車引擎系統、醫療注射器、航太及工業通信應用之連接器。

伺服器 機器人 自行車

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