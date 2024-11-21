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中華車爆出九年來新天量 盤中大漲逾5%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
中華汽車總經理陳昭文（左）、匯豐汽車總經理蔡奇峰（右）為新世代J SPACE上市站台。中華汽車/提供
中華汽車總經理陳昭文（左）、匯豐汽車總經理蔡奇峰（右）為新世代J SPACE上市站台。中華汽車/提供

中華車（2204）21日股價續強，盤中大漲逾5%，並爆出超過4萬張大量，為2015年11月30日以來的最大成交量。中華車總經理陳昭文日前表示，新款輕商車J SPACE已上市，另中華車代理的MG HS車款自製率已經拉上兩成。

中華車MG熱銷，帶動獲利成長，但因經濟部今年7月30日宣布，廠商若引進「中國車款」在台組裝銷售，將強制訂國產化比率，並且溯及既往，自8月1日起實施。這導致MG第3季起銷售量明顯降低。

根據統計，8月時MG車系僅交出534輛，反觀前八月MG車系總掛牌量為13,668輛，若扣除8月的534輛，前七月平均單月交車輛數逾1,800輛，換言之，8月的MG銷售量較前七月的均值不僅腰斬，甚至減逾七成。8月中華車整體掛品牌數（含MG）為2,781輛，月減44.8%，減幅較其他車廠更為明顯。

根據政府規範，MG4必須達15%自製率，MG油車的HS和ZS車型是20%。

中華車在政策發布後，表示已與協力體系積極合作，加速提升在地化比率達到政策要求。如今時隔近3個月，中華車的MG HS車款自製率已拉上2成。主管機關並於上周進行實質審查，中華車期盼在經濟部確認核可後，12月起就可恢復單一車型正常生產供應。

中華車今爆量大漲，一度衝至88.5元，漲幅逾5%，股價回升至8月初的低點。

中華車 經濟部

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