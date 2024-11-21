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中信金（2891）明年股利有機會2元？ 達人：4-5%殖利率推算股價落在40-50元之間

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
中信金。圖／中信金提供
中信金。圖／中信金提供

20號金控股大多一片綠色，只有凱基金（2883）和中信金（2891）反其道而行，中信金的一枝獨秀更是讓人為之驚豔，終場收漲1.2元，3.26％。

19號中信金召開法說會，會議中總經理表示明年股利「有機會」上看2元，不過還要看董事們最後的決定，對照20號的凌厲漲勢，不難理解好的對外發言是對股價有不小的影響！

中信金過去三年的發放率分別是64％、65％與46％，平均下來約為58％。

截至目前為止，公司前10月累計EPS已經達到3.2元，以60％的分配率來計算的話，「配息」差不多落在1.92元，加上還有兩個月的業績可以累計，在這些數據加減之後，的確與總經理所說的2元相去不遠。

如果以2元現金配息來看，再用約4％～5％的殖利率往回推算，得到股價可能落在約50元～40元之間，以最近的37元的股價來說，的確有激勵的效果。

大家有衝中信金嗎？很多時候股價會受到消息的影響而漲跌，我認為可以在情緒過後再來找買點，比較不會買到過高的激情價啦...

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2891中信金 EPS 凱基金 現金股利 金融股

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