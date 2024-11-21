華南金：股利會比去年好 法人預估達1.3元

華南金（2880）總經理李耀卿昨（20）日說，華南金今年獲利比去年好，股利原則也較去年佳，盈餘分配率逾八成；法人預估，華南金今年每股可望配發1.2元至1.3元現金，以昨天收盤價25.45元計，現金殖利率上探4.7％至5.1%。

華南金昨天舉行法說會。華南金累計前十月稅後純益196億元是史上同期新高，每股純益1.42元，法人估2024年全年每股可賺1.7元，估每股配發1.2元至1.3元現金，股票股利0.1元至0.2元則較去年略高。

李耀卿強調，最終發放需綜合考量集團永續經營、財務健全和未來成長需要等三大要素，股利政策原則仍以配發現金為主、股票為輔。

華南金累計前十月自結稅後純益196億元，已達2023年全年216.2億元的九成，2024年獲利可望再攀峰。華南金主要獲利貢獻是華南銀，累計前三季稅後純益162.5億元。華南銀9月底放款餘額2兆4245億元，年增11%，企金放款占47%、個金放款39%、外幣放款占14%。華南銀副總張炳輝說，2024年企金放款呈中個位數成長，海外OBU是業務重點，估年增一成。

個金放款中以房貸年增23%最高，主因新青安及房市交易熱絡帶動房貸量，估2024年全年維持此水準。華南銀副總黃守良說，2025年受央行限貸令等措施，將使房市交易量縮，但原物料價格走揚、資金動能仍在、北市素地建案受限，都會區外的房價跌幅會較大。

投資淨收益貢獻最大的SWAP收益，受9月美國降息，壓縮SWAP（換匯）點數及降低部位，華南銀累計前十月SWAP收益83億元，估全年會比去年100億元還少，2025年美國降息循環下，SWAP收益將續下滑。

展望2025年，華南銀總經理黃俊智說，積極調整獲利結構，從利息收入轉以提升手續費收入占比。目前利息收入占比46%、手收僅21%。