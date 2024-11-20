拓凱法說會／第4季營運展望轉趨樂觀 可望優於第3季

碳纖維複材大廠拓凱（4536）20日召開法說，拓凱原估第4季營運約與第3季相當，但在自行車、球拍及安全帽等接單出貨持續熱絡帶動下，第4季營運展望轉趨樂觀，不但優於第3季，全年營收、獲利也有機會優於去年。

展望明年，包括航太、球拍及安全帽等產品，明年都可望有二位數增長；自行車儘管基期較高，但也將維持成長走勢。法人估，明年拓凱營收可望重回百億以上，營收、獲利都有機會站穩歷年次高水準。

拓凱第3季合併營收26億元、年增30.8%，第3季所有產品都恢復正增長，尤其自行車及球拍年增四成及五成以上。隨著自行車產業市場庫存調整後逐漸恢復，以及球拍產品需求轉趨正向，前三季累計營收68.2億元，年減幅縮小到5.9%。

拓凱前三季雖然營收規模同比稍下降，但高毛利產品比重增加，使前三季毛利率達34.5%，加上業外有利息收益及匯兌收益的挹注，累計前三季稅後純益11.03億元，每股稅後純益12.15元，與去年同期相近。

拓凱第4季接單比原預期樂觀，10月營收也大增到8.96億元，月增2.7%、年增45.2%，預期第4季淡季不淡，接單與出貨將優於第3季。

拓凱說，第4季全球經濟市場雖然還有美國大選後政策變化及區域地緣政治變數等影響，公司經營團隊努力克服各項挑戰，全年預估在自行車、球拍、航空醫療及其他類等產品，都有正增長的機會。

拓凱中科后里新廠預計第4季陸續搬遷及部分產線投產。另鑒於眾多客戶對於在越南廠配合代工的殷切需求，董事會也於8月通過對拓凱越南廠增資2,000萬美元，以加速在越南投資的超前布署。

越南新廠於去年第1季開始量產，今年稼動率陸續提升，預期明年經營能達到損平。

隨著三地投資新產線的陸續完工，今年重新調整各產線，並加速投入各項自動化生產設備來提高生產效率，未來將可把握產業恢復的商機及強化競爭力。