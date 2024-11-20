華銀提前獲利了結台股投資 帳上高息低波部位僅剩20億

股市震盪，華銀已提前獲利了結，帳上的台股投資部位為近年來最低水位。華南金控今日舉行法說會，並在答覆台股提問時指出，在前一波台股大跌之前，華銀已提前獲利了結，台股高息低波的財投部位僅剩20億，今年現金股利收入有19億多，未來將伺機進場再找買點。

對於川普當選之後對利率的影響，華南金今日在法說會上提出對降息的預期，並分析，每降息1碼，在帶動企業外幣放款意願之下，整體存放利差反而會增加1個基點，外幣利差更會增加4個基點。至於降息，華銀預估，12月會再降1碼，明年則最多降4碼。

不過，另一方面，SWAP的收益將不如今年。華銀副總張炳輝在法說會上分析，第三季的SWAP估計有27億，10月單月有5.9億，前十月共有83億，和去年全年的100億相較，今年全年的SWAP收益會略減，至於明年，則會比今年更少，部位也將下降而移去作放款等其他用途。

在房貸業務上，華銀目前餘額為6400億，較去年的5200億成長1200億，成長23%，對於明年房市，華銀副總黃守良分析，由於利率上升、央行房市管制、限貸這些，將使交易萎縮，但另一方面，由於原物料價格上升、素地越來越少也會拉高價格，因此，估計交易量會縮小，價格上則會在都會區之外的跌幅較大。