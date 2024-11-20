快訊

中興大學晚間驚傳溺水 42歲女中興湖浮沉被救上岸送醫

遭爆霸凌害死公務員！勞動部考績會懲處出爐 北分署長謝宜容「免職」

華銀提前獲利了結台股投資 帳上高息低波部位僅剩20億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
華南金今日召開法說會。本報資料照片
華南金今日召開法說會。本報資料照片

股市震盪，華銀已提前獲利了結，帳上的台股投資部位為近年來最低水位。華南金控今日舉行法說會，並在答覆台股提問時指出，在前一波台股大跌之前，華銀已提前獲利了結，台股高息低波的財投部位僅剩20億，今年現金股利收入有19億多，未來將伺機進場再找買點。

對於川普當選之後對利率的影響，華南金今日在法說會上提出對降息的預期，並分析，每降息1碼，在帶動企業外幣放款意願之下，整體存放利差反而會增加1個基點，外幣利差更會增加4個基點。至於降息，華銀預估，12月會再降1碼，明年則最多降4碼。

不過，另一方面，SWAP的收益將不如今年。華銀副總張炳輝在法說會上分析，第三季的SWAP估計有27億，10月單月有5.9億，前十月共有83億，和去年全年的100億相較，今年全年的SWAP收益會略減，至於明年，則會比今年更少，部位也將下降而移去作放款等其他用途。

在房貸業務上，華銀目前餘額為6400億，較去年的5200億成長1200億，成長23%，對於明年房市，華銀副總黃守良分析，由於利率上升、央行房市管制、限貸這些，將使交易萎縮，但另一方面，由於原物料價格上升、素地越來越少也會拉高價格，因此，估計交易量會縮小，價格上則會在都會區之外的跌幅較大。

台股 法說會 華南金控 華銀 降息

延伸閱讀

11月台股期指跌162點

台股午盤震盪走跌 生技、航運逆勢撐盤表現亮

台積電、傳產股震盪走低 台股盤中翻黑跌破22800點

0050、0056存股20年...差距250萬！達人「實際應更多」：年輕先追求資產成長

相關新聞

三商餐飲吸引逾30萬人搶抽 中籤率0.4％…抽中可賺2萬

上市觀光餐旅股將添新兵，三商餐飲11月26日將掛牌上市，公開申購20日抽籤，吸引30萬1,977人參與抽籤，中籤率0.4...

長榮、陽明及萬海重返高獲利 調薪、年終再度受關注

長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）今年再度重返高獲利；陽明根據公務人員調薪計畫，2025年1月1日...

大摩：看好中信金配息 上調目標價至39.4元

中信金（2891）今年獲利亮眼，日前法說會上表示，明年配息將有機會超過2元，摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的報告中指出，看好中信金的後勢，維持「優於大盤」的評級，並上調目標價至39.4元。

華銀提前獲利了結台股投資 帳上高息低波部位僅剩20億

股市震盪，華銀已提前獲利了結，帳上的台股投資部位為近年來最低水位。華南金控今日舉行法說會，並在答覆台股提問時指出，在前一...

華南金明年股利應比去年好 仍將現金為主、股票為輔

華南金控今日召開第三季線上法人說明會，其中除了華南金控與華南銀行獲利持續刷新歷年同期新高紀錄，第3季單季獲利雙雙登上歷年...

宇隆法說會／打入 AI 伺服器供應鏈 快接頭訂單明年有望大量供應

汽車零組件宇隆（2233）積極多角化經營，已經打入AI伺服器供應鏈，明年快接頭訂單有望開始大量供應，成為推升營收、獲利成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。