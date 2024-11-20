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華南金法說會／獲利攀峰！股利可望比去年佳 法人看殖利率探5%

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

華南金（2880）總經理李耀卿說，華南金今年獲利比去年好，股利原則也會較去年佳，盈餘分配率逾八成；法人預估，華南金今年每股可望配發1.2~1.3元現金，若以華南金20日收盤價25.2元估算，現金殖利率上探4.7~5.1%。

華南金累計前十月稅後純益196億元是史上同期新高，每股稅後純益1.42元，法人估華南金2024年全年每股可望賺1.7元，估每股配發1.2~1.3元現金，股票0.1~0.2元則較去年略高。

惟李耀卿強調，最終股利發放仍需綜合考量集團永續經營、財務健全和未來成長需要等三大要素，股利政策原則仍以配發現金為主、股票為輔。

華南金今天開法說會，2024年前三季自結稅後純益178.52億元、年增5.7%，每股稅後純益1.3元，總資產破4兆大關達4.2兆元。

進一步再看累計前十月自結稅後純益196億元，已達2023年全年216.2億元的九成，2024年獲利可望再攀峰，2025年子銀行將調整獲利結構，拚手續費收入高成長。

華南金主要獲利貢獻是華南銀，累計前三季稅後162.56億元，獲利三支柱中，前三季手續費淨收益、投資淨收益各年增37%和26%，利息淨收益年減7%。

華南銀9月底放款餘額2兆4,245億元，年增11%，企金放款占47%、個金放款39%、外幣放款占14%。華南銀副總張炳輝說，2024年企金放款呈中個位數成長，海外OBU是業務重點，估年增一成。

個金放款中以房貸年增23%最高，主因是新青安及房市交易熱絡帶動房貸量，估2024年全年會維持此水準。華南銀副總黃守良說，2025年受央行限貸令等措施將使房市交易量縮，但原物料價格走揚、資金動能仍在、北市素地建案受限，都會區外的房價跌幅會較大。

投資淨收益貢獻最大的Swap收益，受9月美國降息，壓縮Swap（換匯）點數及降低部位，華南銀累計前十月Swap收益83億元，估全年會比去年100億元還少，2025年美國降息循環下，Swap收益將續下滑。

展望2025年，華南銀總經理黃俊智說，將積極調整獲利結構，從利息收入轉以提升手續費收入占比。目前華銀利息收入占比46%最高、手收僅占21%。

2025年美國川普2.0時代來臨，華南金認為2025年美國經濟可望軟著陸但通膨風險仍存，料聯準會降息步調可能放緩，2025年最多降息四碼；台灣方面，若2025年聯準會持續降息，料台灣央行2025年底也將跟進降息。

川普高關稅、減稅、移民等政策，恐推升通膨，使利率維持高檔並引發其他國家報復性措施，替美國經濟成長帶來風險，導致美元、美債殖利率維持高位，股市波動加大。

美國經濟 華南金 華南銀 通膨 降息

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