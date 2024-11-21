中信金目標價 大摩喊39.4

中信金（2891）今年獲利亮眼，日前法說會上表示，明年配息有能力超過2元，摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出報告中指出，看好中信金後市，維持「優於大盤」評級，並上調目標價至39.4元。

大摩指出，中信金今年前十月淨利達633億元，高於預測約10%，主要是受惠台灣人壽業務表現亮眼，增長32%，雖然大摩預期可能將部分利潤分配至外匯準備金，但認為不會影響股利分配。

大摩表示，台灣人壽今年前九月淨利210億元，年增46%，第3季未實現利得增至18億元，季增350％，為未來收益提供緩衝。並且中信金符合金管會對於ICS 2.0的要求。

另外，針對銀行部分，大摩指出，中信銀第3季淨利差明顯改善，其中主要受惠於台幣利差改善，抵銷外匯帶來的損失，加上債券投資收益持續增長，帶動單季淨利差達1.41%，比上季增加逾4個基點。

預期第4季淨利差將繼續增長，今年整年度調整後淨利差約維持在1.6%至1.63%。

加上中信銀今年前三季手續費年增26%，其中受惠共同基金銷售強勁表現， 並且企業貸款部分增長力道強勁，導致一般準備金增加，信用成本達到34個基點。

中信金2024年前三季稅前盈餘713.1億元，稅後純益為586.5億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.8%，稅後資產報酬率（ROA）為0.93%，每股稅後純益（EPS）為2.95元。

中信金昨（20）日股價帶量上衝，終場收在38.05元，上漲1.2元，漲幅3.26%，創下近四個月新高，並且成功站上5、10日均線，成交量153,738張。