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南僑前十月每股賺3.35元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

南僑（1702）昨（20）日公告10月自結，受到匯損影響，10月自結單月稅後純益5,949萬元，年減25.4%，每股純益（EPS）0.24元；累計前十月稅後純益為8.3億元，年增13.2%，每股純益3.35元。轉投資生產杜老爺冰品的皇家可口即將登錄興櫃，今年獲利有望再衝高，母公司將跟著受惠。

南僑泰國已經成為南僑重要獲利來臨，在米飯從原料及輸出歐美關稅優惠等都具有優勢預計將中壢廠的米飯生產線遷移到泰國去，以新增建急凍熟麵，預計明年第二季將投入生產，成為推升明年獲利成長新動能。

【記者黃淑惠／台北報導】南僑集團旗下皇家可口（7791）將於26日登錄興櫃，昨（20）日舉行興櫃前法人說明會，主要經營冰品及急凍熟麵產品。董事長周明芬表示，南僑的杜老爺冰品研發能力強勁，主力產品都進軍B2B市場，合作的業者最少2.5萬家店，可以改變淡旺季的影響，業績穩健成長，全年營收、獲利有望創新高。

皇家可口是南僑投控轉投資子公司，長期著重在冰品及急凍熟麵研發、製造及銷售，2024年上半年後純益2.36億元，每股稅後純益3.33元，已經接近2023年全年每股純益3.66元。

冰品 南僑

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