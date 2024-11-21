大摩：保瑞評等優於大盤

美國市場的處方動能持續支持台灣製藥公司營收成長。摩根士丹利證券（大摩）出具「醫療保健產業」報告，點名三大台廠，包括保瑞（6472）、藥華藥及美時等後市可期，其中保瑞獲得「優於大盤」評等，其餘兩家公司則暫未評級。

大摩分析，截至8日數據，美國市場依然是台灣主要製藥公司的核心收入來源，其中保瑞、藥華藥及美時等三家公司，在美國的藥品銷售收入占比高達45%至80%，顯示出高度依賴美國市場的處方需求和銷售動能。

大摩追蹤相關公司主要產品和產品組合的每周處方數（TRx）等，深入分析處方動能和用藥期間的變化趨勢，保瑞作為台灣製藥公司領先者之一，在美國市場表現可期，給予「優於大盤」評等。

保瑞主要產品在專科治療領域中的需求穩健成長，每周處方數據顯示出穩定增長趨勢。此外，保瑞在用藥期間延長及市場滲透率的提升，展現強勁動能。

藥華藥雖未被賦予具體評等，但專注於特定治療領域的策略在美國市場效果顯著；美時也未獲評等，但憑藉多元化的產品組合，處方數據持續增長外，顯示該類產品的市場定位相當成功。