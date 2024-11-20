華南金明年股利應比去年好 仍將現金為主、股票為輔

華南金控今日召開第三季線上法人說明會，其中除了華南金控與華南銀行獲利持續刷新歷年同期新高紀錄，第3季單季獲利雙雙登上歷年單季新高，旗下證券及產險子公司今年前3季獲利齊步超越去年全年表現之外，華南金控總經理李耀卿也對股利政策指出，明年股利應可望比今年更好之外，也將向董事會提報「現金為主，股票為輔」的基調。

華銀總經理黃俊智在法說會上也指出，明年除了調放款結構之外，也會致力調整獲利結構，希望手續費收入大為成長。

華南金控2024年前3季自結稅後淨利178.52億元，年成長5.7%，每股稅後盈餘(EPS) 1.30元，年化稅後股東權益報酬率(ROE) 11.17%、資產報酬率(ROA) 0.59%，淨值年增11.6%，目前華南金、華銀總資產已突破4兆元關卡。

在放款方面，由於美元利率仍高，企業轉借台幣，均影響美元存放比和成長率。華銀法說會上分析，平均存放比為71%，其中美元存放比只有43%，整體企金放款年增11%；另外，華銀存款增加3000多億，主要來自新台幣定存增加，而今年華銀為強化資產品質，提存增加11.79億，年增超過40%。

華銀也在法說會上指出，為避免不動產放款過度集中，明年會調整放款結構，消金業務會從房貸，將擴張主力移往信貸、車貸；企金方面，新台幣放款下半年動能在資本適足率考量之下，會較上半年趨緩，至於外幣借款，由於利率太高，因此比起去年366億等值台幣放款量，今年明顯雙位數減少，但華銀也強調，海外分行及OBU由於外幣放款利差帶動的收益，因此，相較於去年的2700億放款量，今年估計增加約10%。