遠雄法說會／明年迎368億完工入帳高峰 多數個案已完銷

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

遠雄（5522）20日受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，遠雄指出，今年起進入完工交屋入帳期，且未來3年每年都有逾200億元的完工量，維持高水位狀態，其中明年更將迎來高峰，完工量達368億元，2028年後則有1,137億元的完工案量，營運動能無虞。

遠雄積極全台布局，目前北、中、南在手建設開發案分布均衡，北部案量約789億元，占比34％；中部案量約818億元，占比36％；南部案量約676億元，占比30％，合計建設存量共2,283億元。若以七都來看，推案主力戰場為台中、高雄及台南等。

遠雄今年起進入完工入帳期，遠雄建設副總經理謝清林表示，今年共有約7個新建案可完工交屋，合計總銷約200億元以上，2025年更將有368億元新案可完工交屋，其中包括總銷94億元的北士科商辦案「遠雄商舟」、台北市住宅案約40億元、桃園市住宅案28億元、台中住宅案181億元及台南住宅案25億元。另，2026年完工量約296億元，2027年完工量273億元，2028年後潛在案量更達1,137億元。

謝清林表示，近年成本控管得宜，基本上都會按照進度完工，明年能見度相當高，住宅案部分案幾乎都已完銷或接近完銷，「遠雄商舟」則已售8成以上，預計明年上半年可望完銷。

至於銀行房貸滿水位是否衝擊交屋狀況，謝清林指出，公司長期有往來配合的銀行，即將交屋的案子也都有提前作業，進行分戶貸款作業，加上客戶多以自住、置產客為主，投資客比例較低，整體來說在銀行貸款的處理過程都還算流暢。

近年遠雄多元布局，商用不動產、住宅及公辦都更案等皆有著墨，日前成功獲選為「臺北市信義區兒童福利中心A2基地都市更新公開徵求出資人招商案」的最優申請人。謝清林表示，該案尚未正式簽約，但未來完工後可望分回總銷約35億元，因屬於潛在業績未列入法說會統計數據中。

遠雄大巨蛋BOT案方面，遠雄表示，遠雄巨蛋實收資本312.25億元，其中遠雄建設與子公司綜合持股為28%，全區已取得使照，巨蛋及周邊商店已開放，辦公室將於2025年第1季入駐；影城、商場和飯店將於2025第2季、2025第4季開業，BOT期限經展延仲裁及協調，合計延長5年5個月，展延後期限至2062年3月。

展望未來，謝清林表示，遠雄建設將持續參與多元的土地開發模式，不論是購地、都更、危老、公辦都更案等皆會積極評估合適的標的。

公辦都更 法說會 遠雄

延伸閱讀

大巨蛋又漏水了！再罰遠雄120萬 嚴重可解約

高雄居服員誤泡鹼水 中風婦不慎喝下引發胃發炎

居服員誤泡致婦人誤飲鹼水 高市衛生局：理賠商討中

大巨蛋周年／漏水找到原因 遠雄：至少花4000萬修

相關新聞

華南金：股利會比去年好 法人預估達1.3元

華南金總經理李耀卿昨（20）日說，華南金今年獲利比去年好，股利原則也較去年佳，盈餘分配率逾八成；法人預估，華南金今年每股...

中信金目標價 大摩喊39.4

中信金（2891）今年獲利亮眼，日前法說會上表示，明年配息有能力超過2元，摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出報告中指出，看...

宇隆進擊AI 訂單看旺

宇隆（2233）昨（20）日召開法說會，公司表示，訂單能見度已看到2025上半年，因應全球浪潮，積極布局AI伺服器、人形...

大摩：保瑞評等優於大盤

美國市場的處方動能持續支持台灣製藥公司營收成長。摩根士丹利證券（大摩）出具「醫療保健產業」報告，點名三大台廠，包括保瑞（...

江申本季出貨 挹注營收

汽車零組件廠江申（1525）昨（20）日法說會，公司表示，前三季營收較去年衰退主要因為電動巴士由於客戶國產化零件未如期量...

拓凱接單熱絡 展望樂觀

碳纖維複材大廠拓凱（4536）昨（20）日召開法說，拓凱原估第4季營運約與第3季相當，但在自行車、球拍及安全帽等接單出貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。