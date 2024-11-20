吉茂：墨西哥廠明年量產 拚2026年損平轉盈

中信金（2891）今年獲利亮眼，日前法說會上表示，明年配息將有機會超過2元，摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的報告中指出，看好中信金的後勢，維持「優於大盤」的評級，並上調目標價至39.4元。

2024-11-20 14:03