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裕隆法說會／n7 電動車銷售仍優於特斯拉 估全年交車台數一萬台

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕隆汽車（2201）20日法說會，裕隆公司表示，今年台灣車市1到10月累積掛牌數較去年同期減少2.8%，主要是多款車第4季要改款，消費者有預期心理，對第3季的買車造成影響，但全年44萬台預估不變。

至於大陸乘用車較去年同期成長3.7%，歐盟對中國大陸電動車五年增稅會衝擊大陸汽車外銷，目前大陸政府以舊換新刺激，2024年維持3,100萬台預估不變。

裕隆集團旗下LUXGEN n7為台灣自主研發自有品牌之新世代國產純電休旅，截至2024年10月底，2024年度已創下累積掛牌達6,091輛的佳績，11月銷量預期會隨n7 LR長程版交車啟動而成長，預估n7上市滿周年可達交車10,000台目標。

裕隆集團旗下的新店裕隆城，自去年第3季開幕以來邁入周年，近期百貨周年慶增加二成人流，為裕隆城的業績帶來動能，累積人流已逾千萬人次，裕隆城全館含誠品及影城營收現已突破50億元，也較原先設定的45億元好，今年租金收入接近4億元，裕隆城2025年全商場營業額目標55億元，預估裕隆汽車租金收入約4.7億元。

關於n7在10月交車台數下滑，10月受到兩個颱風影響，目前銷售仍優於特斯拉，11月隨長哩程啟動，會有回升。第4季11月長哩程車款將會交車，納智捷的第二款電動車車型上月鴻華先進已有揭露。

裕隆公司表示，2024年1到9月合併營業收入650.18億元，較去年同期590.53億元，增加59.65億元，主要來自是e-POWER進口車銷售台數較去年同期增加以及n7車型今年度開始銷售致使整體營收成長。稅前盈餘較去年同期減少5.76億元，主係裕融企業（9941）本期營業淨利較去年同期減少16.43億元所致。

裕隆城 裕隆集團

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