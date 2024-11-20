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大摩：看好中信金配息 上調目標價至39.4元
中信金（2891）今年獲利亮眼，日前法說會上表示，明年配息將有機會超過2元，摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的報告中指出，看好中信金的後勢，維持「優於大盤」的評級，並上調目標價至39.4元。
大摩指出，中信金今年前十月淨利達633.89億元，高於預測約10%，其中主要是受惠於人壽業務表現亮眼，增長32%。
大摩表示，中信金在壽險部分，今年前九月淨利達210億元，年增46%，第3季的未實現利得增至18億元，季增350％，為未來的收益提供了緩衝。並且中信金符合金管會對於ICS 2.0的要求。
另外，大摩指出，中信金第3季淨利差明顯改善，第4季預期淨利差將繼續環比增長，並且由於外匯掉期收益的減少，調整後將略有改善。並中信金前九月，手續費同樣大增26%，其中受惠於共同基金銷售的強勁表現
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