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三商餐飲吸引逾30萬人搶抽 中籤率0.4％…抽中可賺2萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

上市觀光餐旅股將添新兵，三商餐飲11月26日將掛牌上市，公開申購20日抽籤，吸引30萬1,977人參與抽籤，中籤率0.4%，以興櫃價格91.7元計算，抽中可望賺進20,820元，報酬率29.37%。

三商餐飲競價拍賣結果，競標張數4,067張，最低得標價格83.88元，最高得標價格117元，得標加權平均價格85.42元；公開申購在11月14~18日辦理，承銷張數1,216張，承銷價70.88元，20日抽籤。

三商餐飲第3季稅後純益6,622萬元，年減43.8%，每股純益1.1元；累計今年前三季稅後純益為2.52億元，年增5.8%，每股純益4.18元，已超過去年全年的獲利。

三商餐飲目前共有11個品牌、422家門市，旗下品牌包括「三商巧福」、「拿坡里披薩．炸雞」、「福勝亭」、「三商鮮五丼」等，產品涵蓋牛肉麵、披薩、炸雞、豬排、丼飯等多種類型，在多品牌策略奏效下，推升營運持續向上。

三商餐飲表示，未來仍會積極展店，以商場為主，但針對不同品牌將會有不同的展店策略，例如拿坡里9成是街邊店，另外也將積極發展新品牌，預計每年推出一至二個新品牌；拿坡里炸雞自11月1日起改名為「三商炸雞」，重塑品牌形象、提升市場辨識度，業績有望持續成長。

另外，聯發科（2454）轉投資的驅動IC廠ITH-KY也在11/14~18日辦理公開申購，承銷價39.65元，承銷張數8,200張，總合格件13萬2,061件，20日抽籤，中籤率6.2%，11月26日將掛牌上市。

ITH-KY累計今年前3季合併營收171.19億元，年增3.6%，上半年每股純益3.11元；展望明年，期望業績雙位數百分比增長；目前泛東博資本相關約持有3成ITH股權，聯發科持股約1成。

餐飲

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