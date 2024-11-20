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中華車全新輕商車接單旺 股價衝上漲停板

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

中華車（2204）總經理陳昭文19日宣布推出全新世代J SPACE正式上市，另透露中華車代理的MG HS車款自製率已經拉上兩成，等經濟部確認自製率達標。中華20日股價跳空開高，直衝漲停板80.5元，成交量破萬張。

經濟部今年7月30日宣布，廠商若引進「中國車款」在台組裝銷售，將強制訂國產化比率，未上市車款上市第一年須達15%，上市第二年25%，第三年35%；而已上市車款方面，2023年以前上市第一年須達20%，第二年30%，第三年35%。

市場關注中華車代理的MG何時重返市場，陳昭文表示，MG HS車款自製率已經拉上兩成，今年夏天推出的新款MG HS SE 1.5T有望最先符合政策的國產化標準，但還是要等經濟部確認自製率達標。業界指出，若能獲得經濟部點頭，應能在年底前恢復正常供應。

中華車累計前三季營收322.2億元，年增率19.59%，營業毛利51.5億元，稅後純益為32.66億元，年減25%，每股稅後盈餘5.99元。十月營收受國產車自製率影響，單月營收23.7億元，年減36.2%。

中華車也宣布推出全新世代輕商車J SPACE，是同級唯一導入Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統的國產商用車，截至昨天為止，整體接單已突破1,200台，年底前將挑戰3,500台，明年的年銷售目標1.5萬台，較前一年度增加3,000台。

中華車 國產車 經濟部

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