中華車重返輕商霸主 股價攻漲停

中華車（2204）20日正式發表自主開發的全新輕商車款 JSPACE，輕型商用車的市占將重返5成，目標拿下2025年市場輕商用車的銷售冠軍寶座，明年7月還要再推純電商車，讓明年的營運出現想像空間，今天股價奔漲停，來到80.5元。

中華車全新世代J SPACE 正式上市，廂車舊換新50萬起、貨車舊換新48萬起，全新造型、魔術空間、安全智駕的優秀表現，再度成為高CP值的商用車款，期望能奪回輕商車王座2025年目前全年的銷售量1.5萬台，較過去增加3000台，目前已獲得到許多網路評價肯定，目前預接單 1,200 張、年底預估收單可達 3500 張。

法人分析，商用車才是中華車營收、獲利主要來源，隨著新車上市助威，中華車今天報價80.5元，漲幅達9.97%，顯示市場對J SPACE上市後的表現深具期待。

中華汽車長期投入自主研發，與國內協力廠密切合作，因此近期配合政府政策將 MG HS車款自製率拉上2成；後續還將推出量產版全新自主研發電動商用車，為台灣企業提供低碳的物流車解決方案，一起支持政府的淨零減碳政策。

因應國內消費者多元移動需求，全新世代J Space，以更寬敞更多變的空間，滿足基本日常生活到超越無限想像的多元用途，JSPACE 不只在動力、配備及內外觀全面升級，更領先同業首度於商載Level2ADAS 先進駕駛輔助系統，安全防護一次到位。